Habrá espacios destinados a las infancias de la Feria Provincial del Libro

Habrá espectáculos, lecturas, presentaciones de libros y actividades para escuelas. El evento se realizará del jueves 4 al sábado 6 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Concordia.

Algunos de los espectáculos y shows musicales previstos se detallan a continuación.

"Así fue como sucedió una vez, cuentos y canciones" con Nadina Barbieri, el jueves 4 a las 10:00; Sonar a lo grande, Concierto de Bandas Sinfónicas Entrerrianas, el jueves 4 a las 16:00; Cuentos y canciones con Martín Vivas, el viernes 5 a las 10:00; Poesía Litoral, Canto a Entre Ríos, Coro Polifónico Municipal de San Salvador y Lucio Albirosa, el sábado 6 a las 11:00.

Lecturas y presentaciones de libros

Lecturas del Grupo Abuelas LeeCuentos, Fundación Magíster, el jueves 4 y viernes 5 a las 11:00; presentación Don Carpincho, con Diego Tosi, el viernes 5 a las 14:00; presentación Mujer pirata, de María Luisa de Francesco, edición Gato Ilustrado (Buenos Aires), participa: grupo de lectoras de Salto, Uruguay, el viernes a las 17:00; presentación Desde lo profundo del mar, de Lucía Pabon Morales, Adeer, el viernes 5 a las 17:45; taller Infancia junto al río, el sábado 6 a las 16:30.

Actividades para escuelas

Taller Pensar y crear, fundación Arreando Estrellas, a cargo de Adriana Martínez, el jueves a las 11.30; taller Historias que brillan, Fundación Arreando Estrellas, a cargo de Sandra Galarza, el viernes a las 10.

Autores invitados y otras propuestas

Participarán de la Feria: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También habrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales y espectáculos.

Por otro lado, se ofrecerán recorridos literarios por la ciudad y el río. La lancha Nave Literaria brindará un paseo fluvial donde se compartirán historias e información cultural, uniendo Concordia con Salto, Uruguay (actividad arancelada, con inscripción); y el Bus Literario recorrerá las calles de la ciudad con información y lecturas (actividad gratuita, con inscripción).

La entrada será libre y gratuita.

