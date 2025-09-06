Franco Colapinto no superó la Q1: clasificó 18°

Luego de las buenas sensaciones que dejó la tercera práctica, en la que Franco Colapinto acabó en el 14° lugar con un tiempo que fue siete décimas más lento que el de Lando Norris, llegó el turno de la clasificación. El desafío para el argentino estaba en superar la Q1, con el fin de meterse en la pelea por los puntos en la carrera que tendrá lugar el domingo.

El desarrollo de la Q1 tuvo una primera salida de los Alpine con tiempos que no eran los mejores, pero los mantenían dentro de los clasificados. Con el paso del tiempo esto dejó de ser así y tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly debieron salir a buscar un mejor registro.

En ese marco, el argentino le ganó el mano a mano al francés, pero no le bastó para avanzar de instancia. Colapinto clasificó en el 18° lugar, un puesto por encima de Gasly, pero ambos se quedaron afuera. El tiempo del argentino fue 578 milésimas más lento que el de George Russell, que fue el más rápido de esta etapa con un tiempo de un minuto, 19 segundos y 414 milésimas.

Junto a los Alpine, afuera quedaron también los Racing Bulls de Isack Hadjar y Liam Lawson y el Aston Martin de Lance Stroll. Tendrá que remontar el oriundo de Pilar si quiere puntuar por primera vez en la temporada: saldrá desde el antepenúltimo lugar.

En la Q2 Lando Norris se llevó los focos. No porque hiciera un gran tiempo, sino porque hizo su primera vuelta veloz a cinco giros del final y estuvo en zona de eliminación hasta después de finalizado el tiempo para iniciar la vuelta de clasificación.

El ganador fue Max Verstappen con un tiempo de un minuto, 19 segundos y 140 milésimas, seguido por Kimi Antonelli y Oscar Piastri a 105 y 146 milésimas, respectivamente. Norris logró una vuelta salvadora en el final que le permitió quedar en el quinto puesto del clasificador y seguir en competencia.

En esta ronda quedaron afuera los dos Haas (Oliver Bearman y Esteban Ocon), los dos Williams (Carlos Sainz y Alex Albon) y un Sauber (Nico Hulkenberg).

La Q3 midió a los de siempre: McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes metieron a sus dos autos. Además llegaron el Aston Martin de Fernando Alonso y el Sauber del brasileño Gabriel Bortoleto.

Y en la clasificación Max Verstappen dejó todo. Aunque Lando Norris le sacó la mejor vuelta sobre el final, el neerlandés logró mejorar su tiempo y se quedó con la pole position. El tetracampeón de la categoría logró un registro de un minuto, 18 segundos y 792 milésimas para ganar la clasificación y además firmar el mejor registro de la historia del circuito.

Detrás quedaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri a 77 y 190 milésimas, respectivamente. Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron cuarto y quinto, a 215 y 332 milésimas. El británico, máximo campeón de la categoría, tiene una sanción de cinco posiciones, por lo que partirá décimo en la final.

Queda por delante solo la final, que se disputará este domingo a partir de las 10 de la mañana.

Clasificación | Fórmula 1 | Fecha 16 (en Monza)

1°) Max Verstappen (Red Bull): 1’18”792/10001

2) Lando Norris (McLaren): a 77/1000.

3°) Oscar Piastri (McLaren): a 190/1000.

4°) Charles Leclerc (Ferrari): a 215/1000.

5°) Lewis Hamilton (Ferrari): a 332/1000.

---

18°) Franco Colapinto (Alpine): 1’19”992/1000.