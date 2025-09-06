En Concordia, finaliza la Primera Feria Provincial del Libro que se vive a pleno en el Centro de Convenciones

Autoridades provinciales y del municipio de Concordia participaron de la inauguración de la Primera Feria Provincial del Libro.

La Primera Feria Provincial del Libro 2025 finaliza hoy, en el Centro de Convenciones de Concordia. Este viernes se desarrolló el acto inaugural de esta propuesta cultural que comenzó el jueves, organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia.

"Estamos escribiendo una nueva página en la historia cultural de la provincia", sostuvo el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, en el acto oficial de apertura al referirse a esta primera Feria Provincial del Libro, un encuentro que invita a pensar "que la cultura no tiene que ser una cuestión de círculo rojo o para pocos, sino un derecho universal, descentralizado y de fácil acceso para todos", indicó.

La importancia de este primer paso está en "poner en valor la enorme cantidad de autores, poetas y artistas entrerrianos", expresó el ministro para remarcar, al mismo tiempo, que es necesario abrir caminos de intercambio con otras voces y territorios. Por eso reafirmó: "Es una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio garantizar día y noche, el acceso a la cultura. Y reconocer que detrás de cada autor, de cada librero y de cada feria, está el trabajo: por eso desde el Estado debemos alentar y acompañar el desarrollo de las industrias culturales".

Por su parte, el intendente Francisco Azcué destacó: "Es un honor recibir en Concordia la primera edición de esta feria. Esto refleja la importancia que nuestro gobernador Rogelio Frigerio le da a nuestra ciudad. Es un evento que nos acerca a las obras, a los autores y nos enriquece con nuevas experiencias culturales". Asimismo, subrayó el valor identitario de la feria como espacio de encuentro de las diversas expresiones del pueblo entrerriano.

En el acto de apertura acompañaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; la diputada nacional Nancy Ballejos; autoridades provinciales y municipales, legisladores provinciales, concejales, representantes de diversas instituciones, autores, editores y público en general y contó con la conducción especial de Roberto Romani, poeta, cantante, periodista y gestor cultural.

Por otra parte, luego del acto, se presentó el libro "La palabra compartida: dos miradas sobre la poesía", de Daniel Durand y Manuel Troncoso, con la participación de los autores. La obra ofrece una reflexión profunda sobre el acto poético, explorando cómo la poesía puede ser un espacio de encuentro y diálogo entre diferentes sensibilidades y contextos. Es un texto que invita a los lectores a compartir la experiencia de la poesía desde una perspectiva colectiva y enriquecedora.

Descentralizar la cultura

Más voces se sumaron en la presentación. El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, señaló: "Trabajamos para descentralizar la gestión cultural, siguiendo la línea que marcan el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso".

Mientras que el subsecretario de Educación y Cultura municipal, Carlos Gatto, resaltó: "Hoy Concordia vive un día histórico, fruto de un trabajo mancomunado entre el Gobierno de Entre Ríos y la municipalidad".

Una programación para todas las edades

La feria cuenta con la participación de autores de renombre como María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Marcelo Birmajer, Guillermo Martínez, La Cope y Tute, junto a escritores, editoriales y artistas de la provincia y la región.

Más de 50 actividades especiales se desarrollan desde el jueves: presentaciones de libros, talleres, obras de teatro, música en vivo y propuestas para las infancias y escuelas. El gran cierre será la peña en vivo Cuac!, conducida por Lalo Mir, este sábado a las 20.

El programa de la última jornada

La Primera Feria Provincial del Libro en Concordia cierra este sábado con una variada agenda de actividades en el Centro de Convenciones.

14:30 h | Recital poético Lirios Silvestres en honor a Josefina Pelliza. Coordina Margarita Soto Frossard. Participan Alejandra Mieres, Lizel Ruhrnschopf, Martín Pelayo, Tati Merele, Jorge Rodríguez y Néstor Maschio. (Bibliopatio)

15:00 h | Taller Construcción de la imagen | Daniel Durand. (Salón de Coworking)

15:30 h | Presentación de la Red de Biblioheladeras de Paysandú | Mabel de Agostini, Andrés Irazoqui y Julia Souza. (Sala de conferencias)

16:15 h | Homenaje a María Esther de Miguel en el centenario de su nacimiento | Daniela Churruarín y Nicolás Darchez. (Sala de conferencias)

16:30 h | Taller Infancia junto al río. (Bibliopatio)

17:00 h | La Hora de las Ciudades | Municipalidad de Federación. Conduce Roberto Romani. (Sala de conferencias)

17:30 h | Presentación de Todas las abuelas y Mi paradisíaco cinco saltos de María Luisa de Francesco (Editorial Vuelta a Casa, La Plata) y Mosquitos de Andrés Irazoqui. (Bibliopatio)

18:00 h | Conversatorio En clave de humor: relatos, libros y redes con La Cope. (Sala de conferencias)

19:00 h | Conferencia y presentación de Ensayo para mi muerte con TUTE | Presenta: Pilar Vellón. (Sala de conferencias)

20:00 h | Cierre CUAC! Peña con música en vivo, conducida por Lalo Mir. (Escenario exterior)