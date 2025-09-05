La Biblioteca Provincial organiza el Encuentro de Bibliotecarios en Paraná

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos llevará adelante el Encuentro Provincial de Bibliotecarios, una jornada de intercambio que se desarrollará el jueves 12 de septiembre desde las 9:00 en la sede ubicada en Alameda de la Federación 278, en Paraná. La propuesta está dirigida a bibliotecarios, profesionales del ámbito educativo y cultural, y a quienes trabajan en la gestión y preservación del patrimonio bibliográfico de la provincia.

El objetivo central del encuentro será reflexionar sobre el papel de las bibliotecas en la preservación e investigación del acervo entrerriano, con el objetivo de reforzar el compromiso de estas instituciones como espacios de proyección cultural. Además, se propone abrir un espacio de diálogo en torno a los desafíos actuales que enfrenta la gestión bibliotecaria en el territorio, especialmente vinculados a la circulación de autores locales, la literatura infantil y la mediación de la lectura.

La actividad cuenta con la Declaración de Interés Institucional de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). También se encuentra en trámite la Declaración de Interés Educativo por parte del Consejo General de Educación (CGE).

El cronograma previsto comenzará con la acreditación de los participantes en el horario de apertura y continuará a las 10:00 con las palabras de bienvenida. A las 10:30 se desarrollará el primer eje de trabajo, centrado en los autores entrerrianos y el patrimonio bibliográfico de la provincia. Tras un intervalo programado para las 11:30, la jornada se retomará a las 13:00 con la segunda mesa dedicada a la literatura infantil y a la mediación de lectura. Finalmente, a las 14:00 se realizará el cierre de las actividades.

Desde la organización se indicó que la participación requiere inscripción previa, ya que los cupos son limitados. Comunicarse al 343 4224308.