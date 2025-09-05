Una mujer sufrió graves lesiones al caer en la obra de un templo en construcción en Chajarí

Una mujer de 33 años sufrió lesiones graves al caer en la obra del templo María Auxiliadora en Chajarí. El accidente se produjo cuando un grupo de personas se disponía a iniciar una reunión de catequesis. Según testigos, la mujer ingresó al sector de construcción para dejar su bicicleta y no advirtió que la loza del primer piso estaba incompleta, cayendo al subsuelo.

La víctima fue auxiliada por las personas presentes en el lugar y trasladada en una ambulancia al hospital Santa Rosa. Intervino personal policial para asistir en la emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

De acuerdo a la información recabada por Chajarí al día, la mujer presentó fractura maxilar inferior, fractura expuesta de la muñeca izquierda y fractura dental. Las lesiones fueron calificadas como graves.