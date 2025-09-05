La Biblioteca Popular del Paraná estrena una obra basada en cuentos de Juan Manuel Alfaro

Se trata del estreno de la obra teatral "Alfaro por dos", una puesta en escena que reunirá literatura y teatro a partir de la obra del escritor entrerriano Juan Manuel Alfaro. El encuentro, dirigido por Mache Bosso y protagonizado por Augusto Carballal, propone la adaptación de dos cuentos del autor que forman parte de su libro La dama con el unicornio. La actividad se desarrollará el jueves 11 de septiembre, a las 20:30.

En esta oportunidad, los relatos elegidos son El tordillo y El desierto, textos que integran la obra publicada por Alfaro en 1998 y que recibió el Premio Fray Mocho, el más alto reconocimiento literario que otorga la provincia de Entre Ríos.

La puesta cuenta con un trabajo de Joaquín Carballal en el diseño gráfico y de Imanol Carballal en la fotografía. La versión teatral busca acercar estas narraciones al público desde un nuevo lenguaje, trasladando las imágenes y la literatura hacia la corporalidad, la voz y la escena.

La función tendrá lugar en la sede de la Biblioteca, ubicada en calle Buenos Aires 256. El valor de la entrada general es de $12.000. Los socios de la institución podrán acceder con un costo reducido de $10.000. Para realizar reservas, comunicarse al 343 4063353.