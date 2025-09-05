Cineclub Paranoia proyectará una nueva película en Almacén de los 33

El espacio cultural Almacén de los 33 abrirá sus puertas para una nueva proyección organizada por Paranoia Cineclub. En esta ocasión, se presentará la película El Faro, dirigida por Robert Eggers en 2019 y protagonizada por los actores Robert Pattinson y Willem Dafoe. La función, que forma parte del ciclo denominado "Pánico y locura", tendrá lugar este domingo 7 de septiembre a las 20:00.

El film, que será exhibido en blanco y negro, se centra en la convivencia de dos fareros en una isla y muestra cómo, en medio de la rutina y la soledad, comienzan a emerger ciertas tensiones y signos de locura. El Cineclub adelantó que la intención de esta proyección es convocar a fanáticos del cine de género y a todo aquel que desee acercarse a una propuesta diferente en la ciudad.

La cita tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en la esquina de calles Bavio y Courreges, un rincón ya conformado como punto de referencia para actividades culturales, teatrales y musicales en Paraná. Desde la organización remarcaron que la actividad está destinada a todas las personas interesadas en disfrutar de una buena película, ya que el cineclub busca justamente abrir espacios de encuentro entre vecinos, estudiantes, trabajadores y público en general.

La trama sigue a Thomas Wake, un farero experimentado, y a Ephraim Winslow, un joven que llega a la isla para desempeñar tareas durante cuatro semanas. La sinopsis adelanta que muy pronto la convivencia se vuelve insoportable entre ellos en medio del clima hostil, las tareas extenuantes y la superstición que envuelve al lugar, marcada especialmente por la aparición recurrente de gaviotas que parecen presagiar desgracias. La tensión entre ambos personajes va creciendo y deriva en un espiral de violencia, visiones y delirios.

La entrada tendrá un valor de $1.000 (mil pesos).