Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Jano Gordon fue el hombre de la tarde con los dos goles para el "Fortín".

Este sábado Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero animaron la final de la Supercopa Argentina 2024. El Fortín, campeón de la Liga Profesional, se midió con el Ferroviario, ganador de la Copa Argentina. La definición fue en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, en un duelo que contó con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado en el VAR por Nicolás Lamolina.

La primera chance clara del juego fue para el Ferroviario luego de un desborde por derecha que terminó en un centro que nadie llegó a impulsar hacia el arco de Tomás Marchiori. Todo el banco de suplentes del conjunto santiagueño se quedó pidiendo una mano que el árbitro no sancionó.

La primera ocasión del Fortín fue con un cabezazo de Brian Romero. Todo se originó con el centro desde la izquierda de Maher Carrizo tras el que el atacante ganó de cabeza. Aunque remató buscando el costado derecho con precisión, se encontró con una buena estirada de Alan Aguerre, que envió el balón al tiro de esquina.

El equipo de Omar De Felippe tuvo el gol en un contragolpe que Matías Godoy definió de mala manera al encontrarse mano a mano con Marchiori. Sin embargo, el árbitro sancionó posición adelantada debido a que el atacante se encontraba por delante de la línea del último defensor.

Godoy volvió a tener el gol con una aparición por izquierda luego de una buena asociación por derecha que terminó en un centro bajo que permitió el ingreso del atacante por el segundo palo. Aunque llegó a empujar, lo hizo exigido y remató directamente al poste derecho de Marchiori, ya vencido.

Romero tuvo una ocasión clara de gol luego de un centro desde la izquierda que quedó en su posición y le permitió controlar y rematar. A su disparo le faltó potencia, pero tuvo buena colocación. Aguerre consiguió rechazar dando rebote, pero evitando el tanto de su rival.

Godoy, el de mejor rendimiento en el conjunto santiagueño aguantó la posesión del balón, giró y pasó el balón para Gastón Verón, que buscó con un remate de larga distancia. Al disparo le faltó más potencia, por lo que Marchiori contuvo sin dar rebote. Fue lo último del primer tiempo.

En el complemento nada más iniciar llegó la apertura del marcador. Fue con un tiro libre impulsado al área por Carrizo que encontró la diagonal de Jano Gordon. El lateral cabeceó de pique al suelo y venció a Aguerre para el 1-0 a los cinco minutos.

Imanol Machuca tuvo una chance clarísima para ampliar el marcador poco después. El ex Unión se encargó de un tiro libre desde el borde del área grande por el costado derecho y aunque le pegó bien, su derechazo acabó en la parte externa de la red del costado izquierdo del arco de Aguerre.

La primera ocasión de Central Córdoba estuvo en los pies de Matías Perelló. Fue luego de un buen pase de Verón de derecha al centro tras el que el atacante definió de primera. Su remate fue directamente a un costado del arco de Marchiori.

Aguerre le contuvo un mano a mano a Romero poco después. Aunque en primera instancia el control se le fue largo al atacante, llegó a definir antes de la salida del arquero, que abrió bien los brazos y pudo detener el balón con destino de gol.

En la continuidad del juego ambos elencos contaron con sus oportunidades de gol. De todas formas, Vélez siempre estuvo más cerca de ampliar la diferencia en el partido, hasta que finalmente lo consiguió.

Fue a los 41 minutos cuando un centro de Carrizo fue nuevamente a la cabeza de Gordón, que ganó y clavó el balón contra el costado derecho de Aguerre, que nada pudo hacer para evitar el 2-0 que resultaría definitivo.

Hacia el final Vélez consiguió el tercero por medio de Maher Carrizo, que picó el balón por encima de Aguerre. Sin embargo, el atacante estaba en offside luego del cabezazo de Michael Santos que lo dejó en soledad. No pudo ser.

-SÍNTESIS-

Vélez 2-0 Central Córdoba.



Goles:

5'ST: Jano Gordon.

41'ST: Jano Gordon.



Formaciones:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Brian Romero e Imanol Machuca.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón.

DT: Omar De Felippe.



Cambios:

ET: ingresó Iván Pillud por Fernando Martínez (CCO).

ET: ingresó Juan Pignani por Matías Godoy (CCO).

14’ST: ingresó Lucas Besozzi por Lucas Abascia (CCO).

14’ST: ingresó Diego Barrera por Leonardo Heredia (CCO).

18’ST: ingresó Manuel Lanzini por Imanol Machuca (VEL).

18’ST: ingresó Matías Pellegrini por Tomás Galván (VEL).

35’ST: ingresó Favio Cabral por Gastón Verón (CCO).

35’ST: ingresó Michael Santos por Brian Romero (VEL).

45’ST: ingresó Tobías Andrada por Maher Carrizo (VEL).



Amonestados:

17’PT: Lisandro Magallán (VEL).

17’PT: Matías Godoy (CCO).

37’PT: Lucas Abascia (CCO).

38’PT: Rodrigo Aliendro (VEL).

12’ST: Jonathan Galván (CCO).

34’ST: Braian Cufré (CCO).

34’ST: Brian Romero (VEL).

40’ST: Diego Barrera (CCO).

43’ST: Manuel Lanzini (VEL).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Nicolás Lamolina.



Estadio: Gigante de Arroyito.