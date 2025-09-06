Zeballos ganó su segundo Grand Slam junto a Granollers

La dupla hispana ganó su segundo Grand Slam del año, tras obtener Roland Garros.
Este sábado fue un día especial para el tenis argentino en el Abierto de los Estados Unidos. Horacio Zeballos y Gustavo Fernández llegaron a las finales de los torneos de dobles y adaptado, respectivamente.
En la definición del torneo de dobles, Horacio Zeballos jugó junto al español Marcel Granollers frente a la dupla británica compuesta por Joe Salisbruy y Neal Skupski, sextos preclasificados en la previa del torneo.
En el desarrollo del primer partido, el primer set fue para los británicos, que se impusieron rápidamente por 6/3. Sin embargo, en el segundo set tuvieron una mayor resistencia. La dupla hispana acabó imponiéndose por 7/4 en el tie-break para llevarse el set por 7/6.
De esta manera llegaron al último set. Acá tuvieron que sufrir Zeballos y Granollers, que debieron levantar tres puntos de campeonato en contra para estirar el juego hasta las últimas instancias. Luego de defender su saque, quebraron el saque de Skupski y sacaron con la oportunidad de quedarse el partido, chance que no desperdiciaron.
De esta manera, la dupla argentino-española se consagró campeona del Abierto de los Estados Unidos, su segundo título de Grand Slam en el 2025. En aquella oportunidad también vencieron a la dupla británica de la que dieron cuenta este sábado.
Con el objetivo cumplido, ahora Horacio Zeballos viajará hacia Países Bajos para sumarse al equipo argentino de Copa Davis. Junto a ellos preparará la serie ante el anfitrión en la ciudad de Groningen.
El camino al título
-Primera Ronda:
6/3 y 7/6 (2) vs. Hamad Medjedovic y Miomir Kecmanovic (Serbia).
-Segunda Ronda:
6/2 y 6/2 vs. Mackenzie McDonald y Ethan Quinn (Estados Unidos).
-Octavos de final:
6/7 (1), 6/3 y 7/6 (4) vs. Jan Zielinski (Polonia) y Adam Pavlasek (República Checa).
-Cuartos de final:
7/5, 3/6 y 6/3 vs. Constantin Frantzen (Alemania) y Robin Haase (Países Bajos).
-Semifinales:
6/3, 3/6 y 6/1 vs. James Tracey y Robert Cash (Estados Unidos).
-Final:
3/6, 7/6 (4) y 7/5 vs. Neal Skupski y Joe Salisbury (Gran Bretaña).