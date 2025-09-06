Zeballos ganó su segundo Grand Slam junto a Granollers

Este sábado fue un día especial para el tenis argentino en el Abierto de los Estados Unidos. Horacio Zeballos y Gustavo Fernández llegaron a las finales de los torneos de dobles y adaptado, respectivamente.

En la definición del torneo de dobles, Horacio Zeballos jugó junto al español Marcel Granollers frente a la dupla británica compuesta por Joe Salisbruy y Neal Skupski, sextos preclasificados en la previa del torneo.

En el desarrollo del primer partido, el primer set fue para los británicos, que se impusieron rápidamente por 6/3. Sin embargo, en el segundo set tuvieron una mayor resistencia. La dupla hispana acabó imponiéndose por 7/4 en el tie-break para llevarse el set por 7/6.

De esta manera llegaron al último set. Acá tuvieron que sufrir Zeballos y Granollers, que debieron levantar tres puntos de campeonato en contra para estirar el juego hasta las últimas instancias. Luego de defender su saque, quebraron el saque de Skupski y sacaron con la oportunidad de quedarse el partido, chance que no desperdiciaron.

De esta manera, la dupla argentino-española se consagró campeona del Abierto de los Estados Unidos, su segundo título de Grand Slam en el 2025. En aquella oportunidad también vencieron a la dupla británica de la que dieron cuenta este sábado.

Con el objetivo cumplido, ahora Horacio Zeballos viajará hacia Países Bajos para sumarse al equipo argentino de Copa Davis. Junto a ellos preparará la serie ante el anfitrión en la ciudad de Groningen.

El camino al título

-Primera Ronda:

6/3 y 7/6 (2) vs. Hamad Medjedovic y Miomir Kecmanovic (Serbia).



-Segunda Ronda:

6/2 y 6/2 vs. Mackenzie McDonald y Ethan Quinn (Estados Unidos).



-Octavos de final:

6/7 (1), 6/3 y 7/6 (4) vs. Jan Zielinski (Polonia) y Adam Pavlasek (República Checa).



-Cuartos de final:

7/5, 3/6 y 6/3 vs. Constantin Frantzen (Alemania) y Robin Haase (Países Bajos).



-Semifinales:

6/3, 3/6 y 6/1 vs. James Tracey y Robert Cash (Estados Unidos).



-Final:

3/6, 7/6 (4) y 7/5 vs. Neal Skupski y Joe Salisbury (Gran Bretaña).