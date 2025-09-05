“Incumple el acuerdo”: la falta de La China con Benjamín Vicuña, sobre sus hijos

La actriz inscribió a los menores en clases de apoyo en Estambul, durante los días que estén con ella.

Eugenia “La China” Suárez estaría involucrada en un fuerte conflicto con el padre de dos de sus hijos, Benjamín Vicuña, ya que la intérprete los habría inscripto en clases de apoyo en Turquía, durante los días que están junto a ella, el cruce radica en que el actor chileno no estaba enterado.

Según se conoció, la intérprete habría anotado a los niños en una escuela en Turquía, lo que implicaría que falte al acuerdo previo con el padre de los menores. Por su parte, el entorno cercano al actor buscó negar el trascendido.

En línea, se supo que hubo averiguaciones para que tengan un “apoyo escolar”, mientras se encuentren en Estambul. Asimismo, la intérprete los habría anotado durante veinte días sin consultarlo con el padre de los niños.

El mismo artista se habría enterado de la asesoría educativa por sus propios hijos. Por tanto, el abogado del intérprete, Máximo Petracchi, estaría inquieto con la noticia y consideraría la escolarización como una falta al acuerdo previo.

No obstante, desde el entorno de Suárez describieron la actividad como una clase de apoyo e indicaron que los niños no están escolarizados, sin ningún otro fin.

Fuente: Noticias Argentinas.