La Noche de los Museos tendrá una mueva edición en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe vivirá este sábado 13 de septiembre una jornada cultural con la llegada de la undécima edición de la Noche de los Museos. Desde las 18:00 y hasta la medianoche, más de 80 espacios públicos, privados y de organizaciones civiles abrirán sus puertas para recibir al público con propuestas artísticas, patrimoniales y recreativas de acceso libre y gratuito. El Gobierno de la Provincia se suma a la iniciativa con una programación variada que incluirá muestras, visitas guiadas, conciertos, ferias, charlas y activaciones, además de un hecho histórico: el primer desfile nocturno cívico-militar en la capital provincial, que se desarrollará frente a la Casa de Gobierno.

Entre los espacios que abrirán sus puertas bajo la órbita provincial, la Casa de Gobierno será uno de los principales atractivos. Desde las 19:00 y hasta las 23:30 se podrá asistir al desfile cívico-militar en la Plaza 25 de Mayo y luego recorrer el edificio patrimonial en visitas guiadas que abarcarán los patios, el hall, el Salón Blanco y el despacho del Gobernador. Como complemento, en la plaza se montará una feria de emprendedores y se realizarán conciertos de la Banda de la Policía.

El Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez ofrecerá desde las 19:00 y hasta las 22:00 la exposición del 102º Salón Anual Nacional de Santa Fe, junto a dos propuestas especiales: la muestra Selección Caillet Bois. Arte Santafesino Contemporáneo y una instalación en homenaje a Horacio Caillet Bois, primer director del Museo. Allí se realizarán visitas guiadas a cargo de Leo Scheffer a las 19:30 y 21:00. Además, el espacio propondrá la actividad lúdica Conversaciones de Salón, donde se podrá expresar con libretas individuales y grupales, y contará con música en vivo a través de un set de Djs.

La Casa del Brigadier Estanislao López abrirá de 20:00 a 23:00 con sus exposiciones permanentes y una activación especial titulada Historias, secretos y leyendas de la Casa de López, que se desarrollará en tres turnos con inscripción previa. Por su parte, La Josefa, Espacio Cultural de las Mujeres Santafesinas, abrirá de 18:00 a 22:00 con la muestra Humo Placer de Antonela Peretti y el Proyecto Luz y Verso, desarrollado junto a la ONG Mujeres tras las rejas. Allí habrá visitas guiadas a las 18:00 y 19:00 y música en vivo a cargo de Candela Fernández y Flor Ordiz a las 20:30.

El Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay abrirá de 18:00 a 22:00 con recorridos a su muestra permanente y la exhibición ¿Carpinchos o capibaras? Entre el barro y el meme, una propuesta que une arte ancestral y cultura digital. Además de visitas guiadas, habrá un espacio para crear memes, juegos de mesa como La aventura del carpincho y actividades artísticas con figuras de cartón. En la misma franja horaria, la Casa de la Cultura invitará a recorrer su edificio, disfrutar de un concierto de piano a las 19:00 y un set musical desde las 21:00, además de una feria vintage en los jardines con vinilos, ropa y posters, puestos gastronómicos y juegos.

El Museo Histórico Provincial Brigadier General Estanislao López ofrecerá visitas guiadas nocturnas y experiencias con dispositivos de realidad virtual del programa Rutas del Arte, entre las 18:00 y las 22:00. En paralelo, el Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino abrirá de 19:00 a 00:00 con La Trastienda del Ameghino, una propuesta que permitirá conocer el trabajo cotidiano de científicos, curadores y técnicos. El público podrá interactuar con ellos, presenciar técnicas de conservación y preparación de especímenes, y acceder a demostraciones de montaje.

La presentación oficial de esta nueva edición se realizó en el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clusellas, donde participaron el intendente Juan Pablo Poletti, el secretario de Gestión Cultural de la Provincia, Sebastián Cáceres, la directora de Relaciones Públicas y Ceremonial de la Gobernación, Mariana Haedo, y la secretaria de Cultura de la Municipalidad, Luciana Ceresola. Las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para garantizar una programación diversa, pensada para todas las edades y con el objetivo de consolidar la propuesta como un punto de encuentro para la ciudadanía. Poletti remarcó que decenas de instituciones abrirán sus puertas con propuestas para toda la familia.

Desde la Provincia, Cáceres sostuvo que no solo los museos sino todos los espacios dependientes del Ministerio de Cultura estarán de fiesta, recibiendo al público con actividades nuevas. Para Mariana Haedo, el desfile nocturno marcará un paso inédito en Santa Fe, ya que nunca se vivió una experiencia de ese calibre en la ciudad ni en la provincia. La funcionaria adelantó que la puesta incluirá luces especiales y la participación de las bandas de música de la Policía, tanto de la delegación local como de Rosario, lo que le dará al evento un carácter extraordinario.