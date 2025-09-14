El Iaaer inaugura el ciclo Perra vida: cine y afectos perros

"Space Dog" se podrá ver este martes a las 19.30, en la sala Rubén Noble.

Será con la proyección de Space Dogs, de Elsa Kremser y Levin Peter (Austria 2019 – 91´) este martes 16, a las 19.30, en la Sala Rubén Noble (Gregoria Matorras 861, de Paraná). La nueva programación tiene el título Perra vida. Cine y afectos perros. La entrada es libre y gratuita.

Este nuevo ciclo que abarcará septiembre y octubre, propuesto por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura Provincial, indaga sobre el particular lazo de afecto del hombre como especie y los perros caracterizados por su compañía fiel y sensible.

Una temática muy especial

Una de las labores del arte es expresar zonas del vivir y de la existencia, una condición humana. Tejemos nuestros modos de afectarnos y cuando lo hacemos con los perros el mundo adquiere una resonancia singular. El cine explora a través de esos afectos, territorios de una intensidad donde se entrelazan el amor y la muerte, la sobrevivencia, la manipulación de otras vidas, la comedia loca del vivir y su matiz canino. En la perra vida caben todos los mundos terrícolas y más.

Las próximas funciones

Martes 23/09: Heart of a dog (Estados Unidos – 2015 75´) de Laurie Anderson.

Martes 30/09: Barking dogs never bite (Corea del Sur – 2000 110´) de Bong Joon.

Martes 14/10: El perro que no calla (Argentina – 2021 71´), de Ana Katz.