Patronato buscará volver a la victoria ante Quilmes

Este domingo habrá acción para Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. A partir de las 16 se medirá ante Quilmes por la 31ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional. El árbitro del juego será Fabrizio Llobet, acompañado por los asistentes Gonzalo Ferrari y Darío Rojas Martínez. El cuarto árbitro será César Ceballo.

El equipo paranaense viene de sufrir una dura caída como visitante ante Racing de Córdoba por 1-0 y necesita retomar la senda triunfal. Con 43 puntos, el Patrón está séptimo, con cinco de ventaja respecto a la Academia cordobesa, primer equipo fuera de la lista de clasificados al Reducido.

Un triunfo pasa a ser clave para los dirigidos por Gabriel Gómez para tomar aire en la zona de clasificación. Para este partido se podría producir el retorno de Gonzalo Asís a la titularidad, en detrimento de la presencia de Valentín Pereyra, provocando el adelantamiento de Maximiliano Rueda al mediocampo.

Si esto ocurre, el equipo saldría al campo de juego con: Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea.

En el banco esperarían por su opción Juan Mazza, Julián Navas, Facundo Díaz, Marcos Enrique, Matías Pardo, Valentín Pereyra, Augusto Picco, Guillermo Sánchez y Joaquín Barolín.

El rival

Quilmes, rival de Patronato en esta fecha, viene de empatar 0-0 como local ante Ferro Carril Oeste. El resultado lo relegó a la 12ª posición con 36 puntos, a cinco unidades de Deportivo Maipú, último equipo dentro del Reducido. Esta situación lo obliga a ganar en las próximas fechas para contar con chances de pelear por el ascenso.

Para este partido Alfredo Grelak perdió a Federico Tévez por el desgarro sufrido ante Ferro Carril Oeste y a Iván Ramírez por la suspensión al recibir su décima tarjeta amarilla. Por otra parte, el ex del Patrón Gabriel Carabajal está entre algodones por una molestia muscular.

Con todas estas cuestiones, la lista de convocados de Grelak se compone por los siguientes nombres:

-Arqueros: Esteban Glellel y Lautaro Herrera.

-Defensores: Gabriel Aranda, Agustín Bindella, Francisco Flores, Mirko Juárez, Santiago Luna y Federico Pérez.

-Mediocampistas: Joaquín Postigo, Gabriel Carabajal, Enzo Kalinski, Ramiro Martínez, Mariano Miño, Marcos Roseti, Mariano Santiago.

-Delanteros: Oscar Belinetz, Juan Capano, Jano Coronel, Camilo Machado y Gabriel Vázquez.