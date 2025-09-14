Investigan en Concordia una estafa por $30 millones con una billetera virtual

Un hombre denunció que otro hizo una compra millonaria de tecnología sin su consentimiento y además le sacó un crédito.

Un hombre fue denunciado por estafa y allanado luego de gastar cerca de 30 millones de pesos en teléfonos celulares y un reloj inteligente, además de sacar un crédito a nombre del estafado. La Policía decomisó los dispositivos.

Según informaron fuentes policiales, este sábado se ejecutaron tres órdenes de allanamiento del Juzgado de Garantías local, en el marco de la causa que está en etapa de investigación, iniciada por una denuncia de estafa, indicó AHORA.

El damnificado denunció que un hombre de 36 años que tenía acceso a los datos de su billetera virtual manipuló la cuenta sin su consentimiento y realizó gastos millonarias en dispositivos electrónicos.

Las compras habrían sido un reloj inteligente y cuatro teléfonos celulares: un smartwatch Samsung, dos Samsung Galaxy S25 Ultra y dos Samsung Galaxy S25.

No conforme con las adquisiciones, el acusado sacó un crédito a nombre del perjudicado y luego transfirió el saldo de la billetera virtual hacia cuentas propias.

Los allanamientos se realizaron en dos domicilios y en un local comercial perteneciente al denunciado. Los efectivos policiales secuestraron los dispositivos electrónicos comprados desde la billetera virtual del damnificado y otros “elementos de interés para la causa”.