Sarmiento le ganó a Aldosivi en un duelo clave por el descenso

La actividad de este sábado concluyó en la noche de Junín. El estadio Eva Perón fue sede del duelo entre Sarmiento y Aldosivi por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del juego fue Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio.

Sarmiento fue el primero en generar una ocasión de riesgo. Fue tras un pase de Carlos Villalba de derecha a izquierda hacia la posición de Joel Godoy. El mediocampista controló el balón y sacó un remate cruzado que dio en el poste del arco defendido por Jorge Carranza. En el rebote, Jonatan Gómez remató muy por encima del travesaño.

La respuesta de Aldosivi fue con un desborde por derecha de Natanael Guzmán que acabó en un preciso centro para la llegada de Tiago Serrago. El mediocampista ganó de cabeza, pero remató directamente afuera, por encima del travesaño.

Antes del final de la primera mitad, el Kiwi encontró el gol. Fue tras un desborde por izquierda que derivó en un pase hacia atrás para Godoy. El defensor remató de primer un potente disparo de zurda que dio en el travesaño por el costado derecho y picó dentro del arco defendido por Carranza. Golazo y 1-0 a los 39.

Antes del final del primer tiempo pudo descontar Aldovisi. Fue tras un centro de Ignacio Guerrico en el que Yonathan Cabral ganó de cabeza. El remate del central se fue directamente afuera por el costado derecho del arco de Lucas Acosta.

La respuesta de Sarmiento fue con un remate de Gómez tras un centro atrás de Alex Vigo desde el costado derecho. El disparo del ex Racing y Rosario Central se desvió en el camino, luego lo rechazó Carranza y posteriormente pegó en el poste para acabar yéndose hacia un costado.

Ya en la segunda mitad, Sarmiento encontró el segundo tanto en una combinación entre Santiago Rodríguez e Iván Morales. En la única jugada clara del complemento, el gol llegó a los 14 minutos, luego de que Rodríguez eludiera a un rival y pasara el balón para el atacante chileno al borde del área. El delantero pasó entre dos defensores y definió suave al costado izquierdo de Carranza para anotar el 2-0.

Con la victoria, ahora Sarmiento suma nueve puntos y está noveno dentro de la Zona B, mientras que el Tiburón sigue último y sin ganar con tres unidades en la Zona A. En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Tigre el sábado 20, desde las 19; mientras que Sarmiento visitará a Barracas, el mismo día desde las 14.30.

-SÍNTESIS-

Sarmiento 2-0 Aldosivi.



Goles:

39’PT: Joel Godoy.

14’ST: Iván Morales.



Formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba, Manuel García; Jonatan Gómez, Julián Contrera, Gastón González; Joaquín Ardaiz.

DT: Facundo Sava.



Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Martín García, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago; Justo Giani y Tobías Cervera.

DT: Guillermo Farré.



Cambios:

17’PT: ingresó Iván Morales por Joaquín Ardaiz (SAR).

ET: ingresó Ayrton Preciado por Martín García (ALD).

ET: ingresó Santiago Rodríguez por Jonatan Gómez (SAR).

ET: ingresó Elián Giménez por Manuel García (SAR).

16’ST: ingresó Rodrigo González por Natanael Guzmán (ALD).

16’ST: ingresó Franco Rami por Justo Giani (ALD).

25’ST: ingresó Renzo Orihuela por Carlos Villalba (SAR).

33’ST: ingresó Emiliano Rodríguez por Ignacio Guerrico (ALD).

33’ST: ingresó Tobías Leiva por Tiago Serrago (ALD).

45’ST: ingresó Leandro Suhr por Julián Contrera (SAR).



Amonestados:

4’PT: Jonatan Gómez (SAR).

27’PT: Manuel García (SAR).

38’PT: Giuliano Cerato (ALD).

8’ST: Facundo Roncaglia (SAR).

34’ST: Roberto Bochi (ALD).

44’ST: Yonathan Cabral (ALD).



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Salomé Di Iorio.



Estadio: Eva Perón.

Video: Liga Profesional.