Con aporte de Vicentín, Argentina sufrió, pero le ganó a Finlandia

Este domingo por la madrugada se produjo el debut de la selección argentina de vóley masculino en el Mundial. En la ciudad de Quezon, Filipinas, el equipo argentino disputó su primer partido dentro del Grupo C frente a Finlandia.

No fue nada fácil el duelo para el equipo argentino. Los dirigidos por Marcelo Méndez sufrieron en el primer set a su rival, que empezó mejor y sacó distancias de arranque. Aunque Argentina se acercó con los ataques de Kukartsev y Gallego, el equipo europeo aprovechó los errores del saque argentino para tomar distancia y acabar ganando por 25/19.

En el segundo set Finlandia siguió siendo mejor y comenzó con un gran parcial que lo adelantó por 14/9. Argentina intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para acercarse en el tanteador, por lo que acabó perdiendo el set por 25/18. Fueron buenas las apariciones de Palonsky, pero faltó pulir la recepción.

Ya sin margen de error, Argentina salió al tercer set obligado a ganar. En este periodo contó con buenos aportes de Palonsky y Kukartsev que adelantaron al equipo por 13/9. Argentina se mantuvo en esa diferencia a lo largo del set y acabó ganándolo por tres tantos: 25/22.

Finlandia tomó rápida distancia en el cuarto set cuando se puso 8/2 a partir de un buen trabajo defensivo. Pese a eso, la Argentina achicó distancias y se acercó a dos puntos poco después (12/10). Una mejora en el trabajo defensivo permitió al equipo argentino dar vuelta el juego (18/17) para luego aprovechar un ace y un buen ataque de Kukartsev para evitar la caída y estirar el juego al tie break: 25/22.

En el último periodo estuvieron parejos en su desarrollo. Argentina llegó liderando por 8/6 al cambio de lado y con la imprecisión de su rival logró imponerse por 15/11 para llevarse un partido muy complicado luego de dos horas y 20 minutos de juego.

El paranaense Luciano Vicentín comenzó el juego como titular y aportó dos puntos a la victoria de la Argentina. El goleador argentino fue Pablo Kukartsev, que aportó 20 puntos al triunfo Albiceleste, seguido de Luciano Palonsky, con 19.

El próximo partido para el equipo argentino será este lunes 15 de septiembre desde las 23.30. Su rival será Corea del Sur, otro de los integrantes del Grupo C en el que también está Francia.

-SÍNTESIS-

Argentina 3-2 Finlandia.



Parciales: 19/25 - 18/25 - 25/22 - 25/22 - 15/11.



Formaciones:

Argentina: Joaquín Gallego, Matías Sánchez Pages, Luciano Palonsky, Bruno Loser, Pablo Kukartsev y Luciano Vicentín. Líbero: Santiago Danani.

DT: Marcelo Méndez.



Finlandia: Fedor Ivanov, Luka Marttila, Severi Savonsalmi, Joonas Jokela, Niko Suihkonen, Petteri Tyynismaa. Líbero: Voitto Köykkä.

DT: Olli Kunnari.



Ingresaron:

-En Argentina: Jan Martínez Franchi, Luciano De Cecco, Manuel Armoa Morel, Nicolás Zerba y Matías Giraudo.



-En Finlandia: Eemi Tervaportti y Veikka Lindqvist.



Árbitros: Vladimir Simonovic - Ricardo Borroto Iglesias.



Estadio: Smart Araneta Coliseum.