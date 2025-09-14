Cinco encuentros darán continuidad a la Liga Profesional 2025

Por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, este domingo habrá cinco partidos. Todos serán duelos interzonales, con actividad que comenzará a las 15 con dos encuentros y finalizará entrada la noche, también con dos partidos.

15: Gimnasia - Unión

En el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia de La Plata será anfitrión de Unión de Santa Fe en uno de los dos partidos que comenzarán a las 15. El juego irá por la pantalla de TNT Sports y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Andrés Merlos.

El Lobo viene de vencer a Atlético Tucumán por 1-0, con lo que llegó a 10 puntos y está en la séptima posición de la Zona B; mientras que el Tatengue derrotó a Racing por 3-2 y actualmente está quinto en la Zona A con 12 unidades.

Este partido prevé presencia entrerriana, porque el villaguayense Marcelo Estigarribia sería titular en el elenco santafesino.

-Probables formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.

DT: Alejandro Orfila.



Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.

15: Instituto - Argentinos Juniors

El otro duelo que comenzará a las 15 será en el estadio Monumental de Alta Córdoba: Instituto recibirá a Argentinos Juniors. Este partido será televisado por ESPN y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, que será asistido en el VAR por Fernando Espinoza.

La Gloria viene de empatar 0-0 con Independiente, con lo que suma seis puntos y está en la 13ª posición de la Zona B; mientras que el Bicho sufrió una sorpresiva derrota ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 2-1 que lo dejó en la undécima posición con ocho unidades en la Zona A.

Para este partido no se prevén presencias entrerrianas, pero sería titular en el Bicho el ex Patronato Francisco Álvarez.

-Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla; Nicolás Cordero.

DT: Daniel Oldrá.



Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erick Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Hernán López; Matías Giménez, Tomás Molina y Lautaro Giaccone.

DT: Nicolás Diez.

17.30: Rosario Central - Boca Juniors

En horario central estará el duelo de la fecha: Rosario Central recibirá a Boca Juniors en el estadio Gigante de Arroyito. El partido comenzará a las 17.30, con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado por Lucas Novelli en el VAR. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

En su último partido, el Canalla jugó solo 45 minutos ante Sarmiento de Junín debido a las condiciones climáticas. Hasta entonces estaba 0-0, por lo que actualmente tiene 10 puntos y está sexto en la tabla de la Zona B. Boca, por su lado, viene de vencer a Aldosivi por 2-0, con lo que llegó a 12 puntos y está cuarto en la Zona A.

En la previa del encuentro se presume la presencia de Carlos Quintana, campeón con Patronato en la Copa Argentina. No habrá jugadores entrerrianos desde el arranque.

-Probables formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz.

DT: Ariel Holan.



Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

DT: Miguel Russo.

20: Tigre - Talleres

A las 20 comenzarán otros dos partidos. Uno de ellos será en el estadio José Dellagiovanna, en donde Tigre recibirá a Talleres en un duelo que contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Pablo Giménez. La transmisión del encuentro será responsabilidad de ESPN premium.

El Matador llega en la 12ª posición de la Zona A con ocho puntos luego de su última derrota ante Banfield por 1-0. Talleres, por su lado, viene de perder ante Deportivo Riestra por 1-0, con lo que está penúltimo de la Zona B con cinco unidades.

En este partido habrá presencia entrerriana, ya que el ramirense Jabes Saralegui será titular en el Matador. Además estará el ex Patronato Ignacio Russo, que será titular en el equipo de Diego Dabove.

-Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Julián López, Santiago González; Alfio Oviedo, Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.



Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, José Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rubén Botta, Valentín De Pietri y Federico Girotti.

DT: Carlos Tévez.

20: Defensa y Justicia - Platense

El otro encuentro que comenzará a las 20 será en el estadio Norberto Tomaghello. Allí, Defensa y Justicia recibirá a Platense en un duelo que irá por la pantalla de TNT Sports y contará con el arbitraje de Juan Pafundi, acompañado por Gastón Monsón Brizuela en el VAR.

El Halcón viene de vencer a Belgrano por 2-1, resultado con el que alcanzó los 12 puntos para ubicarse en la sexta posición de la tabla en la Zona A. El Calamar, por su lado, perdió ante Godoy Cruz por 3-1, con lo que quedó en la 12ª posición de la Zona B con seis unidades.

Las formaciones no fueron confirmadas por los entrenadores, pero es posible la presencia del gualeyo Vicente Taborda entre los titulares del equipo de Cristian González.

