Básquet: dos duelos paranaenses animarán el domingo de la Liga Provincial

Talleres viene de perder ante Estudiantes y buscará recuperarse frente a Recreativo.
Este domingo seguirá la actividad correspondiente a la séptima fecha de la Liga Provincial de mayores de básquet. Todo comenzó el viernes con la disputa íntegra de las Zonas 1 y 3, que jugaron sus respectivos cuatro partidos.
En la Zona 1 lidera Ferrocarril de San Salvador con récord 7-0; mientras que en la Zona 3 hay tres punteros: Vélez Sarsfield, Estudiantes de Concordia y Santa Rosa, todos con récord 5-2.
Por la Zona 2 este domingo habrá dos duelos protagonizados por equipos paranaenses: Paracao (récord 1-5) recibirá a Quique (3-3) en un duelo por la parte baja de la tabla; mientras que Talleres (4-2) será anfitrión de Recreativo (4-2) en un enfrentamiento de interés por la parte alta. Además, el líder Urquiza será local de Estudiantes de Paraná e Independiente de La Paz recibirá a Progreso. Todo será a partir de las 20.
En la Zona 4, en tanto, Regatas Uruguay (6-0) intentará mantener su invicto visitando al colista del grupo, Juventud Unida de Gualeguaychú (0-6). Peñarol (4-2) y BH (4-2) intentarán no perderle pisada en sus duelos frente a Bancario (3-3) y Zaninetti (2-4), respectivamente. En el duelo restante, Atlético Tala recibirá a Luis Luciano.
Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 7
Zona 1 | Viernes 12/9:
Ciclista 68-65 Sarmiento.
Ferrocarril (San Salvador) 83-75 Olimpia.
Sionista 86-62 Echagüe.
Parque 52-85 Sportivo.
Zona 2 | Domingo 14/9 - Desde las 20:
Paracao - Quique.
Urquiza - Estudiantes (Paraná).
Talleres - Recreativo.
Independiente - Progreso.
Zona 3 | Viernes 12/9:
San José 63-61 Ferrocarril (Concordia).
Santa Rosa 80-66 Social Federación.
Estudiantes (Concordia) 84-86 Vélez.
Capuchinos 66-72 La Armonía.
Zona 4 | Domingo 14/9 - Desde las 20:
Juventud Unida - Regatas.
Atlético Tala - Luis Luciano.
Zaninetti - BH.
Bancario - Peñarol.