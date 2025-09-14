Básquet: dos duelos paranaenses animarán el domingo de la Liga Provincial

Este domingo seguirá la actividad correspondiente a la séptima fecha de la Liga Provincial de mayores de básquet. Todo comenzó el viernes con la disputa íntegra de las Zonas 1 y 3, que jugaron sus respectivos cuatro partidos.

En la Zona 1 lidera Ferrocarril de San Salvador con récord 7-0; mientras que en la Zona 3 hay tres punteros: Vélez Sarsfield, Estudiantes de Concordia y Santa Rosa, todos con récord 5-2.

Por la Zona 2 este domingo habrá dos duelos protagonizados por equipos paranaenses: Paracao (récord 1-5) recibirá a Quique (3-3) en un duelo por la parte baja de la tabla; mientras que Talleres (4-2) será anfitrión de Recreativo (4-2) en un enfrentamiento de interés por la parte alta. Además, el líder Urquiza será local de Estudiantes de Paraná e Independiente de La Paz recibirá a Progreso. Todo será a partir de las 20.

En la Zona 4, en tanto, Regatas Uruguay (6-0) intentará mantener su invicto visitando al colista del grupo, Juventud Unida de Gualeguaychú (0-6). Peñarol (4-2) y BH (4-2) intentarán no perderle pisada en sus duelos frente a Bancario (3-3) y Zaninetti (2-4), respectivamente. En el duelo restante, Atlético Tala recibirá a Luis Luciano.

Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 7

Zona 1 | Viernes 12/9:

Ciclista 68-65 Sarmiento.

Ferrocarril (San Salvador) 83-75 Olimpia.

Sionista 86-62 Echagüe.

Parque 52-85 Sportivo.



Zona 2 | Domingo 14/9 - Desde las 20:

Paracao - Quique.

Urquiza - Estudiantes (Paraná).

Talleres - Recreativo.

Independiente - Progreso.



Zona 3 | Viernes 12/9:

San José 63-61 Ferrocarril (Concordia).

Santa Rosa 80-66 Social Federación.

Estudiantes (Concordia) 84-86 Vélez.

Capuchinos 66-72 La Armonía.



Zona 4 | Domingo 14/9 - Desde las 20:

Juventud Unida - Regatas.

Atlético Tala - Luis Luciano.

Zaninetti - BH.

Bancario - Peñarol.