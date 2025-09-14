Gimnasia buscará la clasificación frente a Ben Hur

Gimnasia enfrentó a Ben Hur dos veces en este torneo: una victoria y una derrota, ambas 2-0.

Este domingo, Gimnasia de Concepción del Uruguay buscará pelear por la clasificación a la segunda etapa de la Fase Reválida desde la Zona B. Será ante Ben Hur, en un partido que se disputará en el estadio Néstor Zenklusen de Rafaela. El árbitro del juego será el correntino Leonardo Billanueva.

El conjunto uruguayense logró la permanencia de la categoría en la fecha pasada, luego de vencer a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por 2-1 y aprovechar la caída de Ben Hur ante Sportivo AC por 3-1. Justamente el equipo rafaelino y Crucero del Norte fueron los que perdieron la categoría.

Con la permanencia asegurada, Gimnasia tiene la chance de pelear por algo más. Los de Ángel Gómez tienen 11 puntos y se encuentran octavos en la tabla de posiciones, a dos puntos de los tres últimos clasificados a la próxima instancia: Sportivo AC, Bartolomé Mitre y Sol de América.

El equipo uruguayense necesita ganar y esperar resultados. Si ganan los tres, quedará eliminado; en tanto que si ganan dos dependerá de que uno de los derrotados no sea Sol de América, que enfrenta a El Linqueño, que de ganar también llegaría a 14 (como el Lobo uruguayense). Perder o empatar deja sin chances al equipo entrerriano.

Gimnasia ya viajó hacia Rafaela en donde espera el encuentro de gran importancia para su continuidad en el certamen. Para este juego, Gómez dispondrá de lo mejor que tiene para buscar la victoria.

El equipo saldría con: Pedro Bravo; Nicolás Suárez, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Ariel González; Nicolás Germanier, Pablo Hoffstetter, Agustín Favre, Lautaro Altamirano; Agustín García y Micael Bogado.

El rival

Ben Hur llega golpeado tras el descenso hacia el Torneo Federal Regional Amateur. La pérdida de la categoría provocó la salida de Adrián Gorostidi de la conducción técnica, siendo reemplazado por Luis Medrano.

Al mismo tiempo se desvincularon siete de sus futbolistas y tampoco contará con Facundo Jofre, suspendido por acumulación de amarillas.

Ante este duro panorama, el equipo saldría al campo de juego con: Matías Astrada; Lucio Urquía, Luciano Cura, Ramiro Contreras, Martín Alemandi; Enzo Fernández, Leandro Sola, Juan Bessone, Sebastián Jiménez; Juan Giacone y Genaro Comba.