Agarrate Catalina desbordó de fiesta en el Teatro y salió a cantar a la calle

El Teatro 3 de Febrero se vistió de fiesta anoche para recibir a Agarrate Catalina, la murga uruguaya más emblemática de los últimos años, que regresó a Paraná tras una intensa gira por España junto a León Gieco.

Minutos antes del inicio, bastaron apenas algunos acordes de los músicos para que el público, expectante, con palmas pidiera que la función inicie. Y así fue: a las 21.15 se levantó el telón y la Catalina dirigida por Yamandú Cardozo, con letras y músicas de Tabaré Cardozo, desplegó una puesta renovada cargada de sátira, ironía y poesía popular.

Cada cuadro fue un retrato crítico de la realidad latinoamericana, alternando carcajadas con silencios atentos y aplausos espontáneos, como cuando desde el escenario se lanzó la consigna: “Fueron 30.000, nunca más”. Y el público respondió con un aplauso prolongado y conmovedor en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La función cerró a las 22.48, pero no dentro de la sala: la murga salió a la calle y continuó cantando en la puerta del teatro, donde la multitud la acompañó y celebró, extendiendo la fiesta más allá del escenario. En la vereda, el público compartió la celebración, hubo videos, fotos, saludos y abrazos con los murgueros.