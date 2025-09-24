Inauguran una nueva muestra de arte contemporáneo en Aura

La exposición tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 20 en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos (Aura), en Paraná. Se trata de Perú al final, tercera propuesta surgida de una convocatoria de la Secretaría de Cultura provincial. La entrada será libre y gratuita.

La muestra explora los ornamentos y rituales para honrar a los muertos. Y entre esos elementos, las flores como "cuerpos orgánicos que se marchitan y mueren" y señalan "los límites entre el ruido de la ciudad y el estruendoso sonido del silencio".

Las artistas que integran el proyecto artístico son: Elina Aguilar, Valentina Bolcatto, Carla Brugo, Belén Céspedes, Floriana Lazzaneo, Verónica Moreira, Victoria Roldán, Daniela Rudel, Cecilia Ruiz, Florencia Sabattini, Luciana Scutellá y Lucía Tejera.

La muestra se podrá visitar en Alameda de la Federación 557, los martes y miércoles de 9:00 a 12:30; jueves, viernes y sábados de 17:00 a 20:00. Durante el período de muestra se realizarán, además, actividades participativas con el público.

Sobre Aura

Es un lugar de innovación y desarrollo artístico que tiene como misión impulsar las prácticas del sector de las artes visuales contemporáneas entrerrianas y desarrollar políticas de mediación con la comunidad, integrando nuevos lenguajes. Fue creado como un programa especial aprobado por Resolución 338/24 de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En la convocatoria anual y provincial de Aura, un jurado compuesto por Lucía Aquino, Analía Solomonoff y Malcon D¿Stefano, junto a Julia Acosta, Lorena Cabello y Gabriel Terenzio, seleccionó, además de Perú al final, dos proyectos individuales de Lucila Solé e Ignacio García, que ya fueron expuestos en la sala.