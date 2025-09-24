Se dieron a conocer las obras seleccionadas para el 62º Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

El jurado definió las 71 obras que competirán por los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos. Dichas piezas integrarán la exposición de Artes Visuales más numerosa y federal de la provincia como corolario del Salón, organizado por el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro Martínez, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El jurado está integrado por Gabriel Benedetti, Jorge Tirner y Fernanda Toccalino. De un total de 274 postulaciones de artistas de 18 localidades de Entre Ríos, se seleccionaron las siguientes obras en las distintas disciplinas:

Arte Textil

Jacob, María (Cerrito); Beker, Ludmila (Gualeguaychú); Herrera, Mariela Isabel (Paraná); Marcó, Inés (Concordia); Kosiak, Fernando (Paraná); Selci, Marina (Paraná).

Cerámica

Secundini, María Paz (Hasenkamp); Wagner, Judith (Aldea Maria Luisa); Calderón, Analía Celeste (Colón); Lara Beltzer, Adriana (Paraná); Magnin, Mariangel (Paraná); Yedro, Sol (Paraná).

Dibujo

Ugalde, Constanza (Paraná); Falero, Antonella (Gualeguaychú); Zucco, Héctor Omar (Chajarí); Milocco, Mario Daniel (Hernandarias); Müller, Marianela (Chajarí); Lopez Ubiedo, Mauro Federico (Rosario del Tala); Frioni, Gimena (Paraná); Campoamor, Emiliano (Paraná); Elizalde, Natalia Garay (Paraná); Bertozzi, Franco (Paraná); Roa, Juliana (Paraná); Amarillo, Carina (Concepción del Uruguay); Britos, Carla (Paraná); Galarza, José Hernán (Concordia).

Escultura

Sánchez, Diego (Paraná); Zaluzzio, Edgardo (Crespo); Urruty, Joaquin (Gualeguaychú); Morahan, Santiago (Paraná); Arellano, Diego (Paraná); Schmidt, Luciano (Gral. Ramírez); Roldán Vukonich, Federico (Paraná); Gelroth, Ekaterina (Gral. Ramírez); Bolcatto, Valentina (Paraná); Brugo, Carla (Paraná); Scutellá, Luciana (Paraná); Ayala, Damián Alberto (Chajarí); Baigorria, Marcia Gala (Paraná).

Grabado

Flores, Agustina (Paraná); Caridad, Esteban (Oro Verde); Medrano, Nestor (Gualeguay); Lissa, Silvia (Chajarí); Prinsich, Jacqueline (Cerrito); Bonus, Alberto (Gualeguaychú); Alberto, Fernanda (Paraná).

Pintura

Gallardo Obradovich, Cecilia (Gualeguay); Ojeda, Mauricio Daniel (Paraná); Calabrese, Gabriel Felipe (Victoria); Vercellino, Aldo (Chajarí); Noya, Olga (Chajarí); Trespadermez, Fabricio Manuel (Paraná); Chirnicinero, Martín (Paraná); Zaballo, Ana María (Concordia); Sabattini, Florencia (Paraná); Bettanin, Carolina (Paraná); Vesco, Miguel Ángel (Paraná); Yamin, Enzo (Gualeguay); Barcos, Ana Catalina (Colonia Avellaneda); Olier, Lázaro (Paraná); Tavella, Verónica (Concordia); Martínez, Fernando (Paraná); Bertuni, Brisa (Cerrito); Álvarez, Aldana (Paraná); Tabares, Ernesto Hugo (Paraná); Hirschhorn, Carolina (Concepción del Uruguay); Moreira, Verónica (Paraná); Pastrana, Roberto (Paraná); Rodriguez, Manuel Agustín (Paraná); Alcobo, Exequiel (Concepción del Uruguay); Barreto, Agustín (San Benito).

La instancia de premiación se llevará a cabo el próximo jueves 6 de noviembre y estará a cargo del mismo jurado. La ceremonia de entrega de premios y distinciones se realizará durante la inauguración de la exposición, prevista para el viernes 14 de noviembre a las 20 con acceso libre y gratuito en la sede del Museo, calle Buenos Aires 355 de Paraná.