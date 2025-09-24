Paraná recibirá un doble concierto coral con repertorios de rock y pop internacional

El sábado 04 de octubre a las 21:00 el Teatro 3 de Febrero de Paraná se llenará de música con dos grandes propuestas. Se trata de la presentación de Varietales, dirigido por Jesús Galliusi, y Gloriana, agrupación de Santa Fe bajo la dirección de Rodrigo Asselborn. El objetivo es generar un cruce artístico entre estilos y provincias, mostrando las coincidencias y las particularidades de cada agrupación.

El concierto tendrá lugar en la capital entrerriana como parte de la agenda cultural del mes de octubre y busca acercar al público un espectáculo coral. La propuesta se organiza en dos bloques. El primero se presentará Varietales con el show "Costumbres Argentinas", en el que los grandes éxitos del rock nacional son presentados con arreglos para coro a cuatro voces y banda en vivo. Luego será el turno de Gloriana, que ofrecerá "Piano Sessions", un recorrido por canciones del pop y el rock internacional, con el piano como instrumento central a cargo de Mario Spinosi y la participación de músicos invitados.

La actividad es impulsada con el objetivo de generar un cruce entre agrupaciones corales de diferentes provincias, poniendo en valor tanto lo compartido como lo diverso en sus propuestas. En este sentido, se trata de un espectáculo donde cada coro mostrará su estilo y su impronta particular.

Desde la organización, adelantan que "ambos grupos poseen un repertorio popular y cercano, pero con un giro de arreglos vocales y musicales, original y novedoso. Y esa noche se verá cómo sus estilos se complementan para crear una experiencia artística distinta en la ciudad".

Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse en efectivo en la boletería del Teatro, o de manera online a través de Ticketway en hasta 6 cuotas sin interés, con el cargo por servicio correspondiente.

Puntos de venta físicos:

Boletería del Teatro | 25 de Junio 54 - Paraná | Martes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00, Sábados de 10:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00

Nexon Sucursal Paraná Centro | Urquiza 1031 - Paraná | Lunes a Sábado de 8:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00

Terco Tour Paraná | Av. Almafuerte 774 - Paraná | Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 - Sábado de 9:00 a 12:00.