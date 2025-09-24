Un mejorado Autódromo Ciudad de Paraná recibirá al TC Pick Up

El autódromo del Club de Volantes Entrerrianos (CVE) tendrá este fin de semana la primera visita oficial de las TC Pick Up. La categoría de las camionetas disputará la primera fecha de la Copa de Oro, la que definirá al campeón de la temporada. Además, el trazado capitalino estrenará una serie de obras, que desde hace tiempo encaró la nueva comisión directiva liderada por Omar Gurí Martínez.

Luego de meses de ejecución estarán finalizados los trabajos en la nueva área técnica, que ahora se ubica al lado de la Torre Víctor, donde hacen su ingreso a boxes los autos de competición. En esa misma zona también se amplió la pasarela que conecta al sector de generales con los boxes.

Justamente, en la zona de boxes se hizo a nuevo el playón. Al mismo tiempo se están finalizando las tareas de un nuevo paredón de aproximadamente 80 metros en la salida de los boxes.

Cabe destacar que a principios de este año se había inaugurado el túnel que conecta el ingreso al autódromo con la zona de boxes. En otro orden, meses atrás se había anunciado la compra de 25 hectáreas que son contiguas al predio, es decir, están ubicadas entre el curvón rápido y la curva dos.

Este año cuando el TC llegue a Paraná el 2 de noviembre, ese nuevo lugar permitirá ampliar la zona de estacionamiento y de campamento, mientras que la intención en un corto plazo es la de dotarla de infraestructura.