Es oficial y la marca BMW se sumará al Turismo Carretera en 2026

La ACTC lo hizo oficial y la marca BMW se sumará al Turismo Carretera en la temporada 2026.

Ya es oficial: el Turismo Carretera suma a BMW como su la séptima marca a partir de la temporada 2026. El proyecto, encabezado por Mauricio Tucci y el actual campeón Julián Santero (31 años), utilizará el modelo BMW M4 y contará con el desarrollo técnico del Fispa Corse. De esta forma, la categoría tendrá a dos prestigiosas terminales alemanas compitiendo, ya que Mercedes-Benz también se incorpora el año próximo.

Las claves del proyecto BMW en el TC

La iniciativa de Tucci, director del Fispa Corse, surgió como una estrategia para asegurar la continuidad de Santero en su estructura. El piloto mendocino había recibido una oferta de Daniel Herrero para ser piloto oficial de Mercedes-Benz en 2026.

Para competir con esa propuesta, Tucci contactó a Sergio Trepat, un empresario con concesionarios BMW desde 1990 y el mayor coleccionista de modelos deportivos de la marca en Argentina. Su hermano, Jorge, tiene un histórico vínculo con el TC como sponsor de grandes ídolos. Trepat fue el nexo con BMW Group Argentina, la filial local de la automotriz para dar el marco institucional necesario al proyecto.

El plan inicial contempla la construcción de dos autos. Uno será para Santero, mientras que el segundo está en etapa de negociación. Una de las alternativas que se baraja es que lo conduzca Kevin Candela, cuyo hermano Mauricio es el motorista del Ford Mustang de Santero en el equipo.

El equipo tendrá un trabajo contrarreloj para desarrollar los prototipos a través de su ingeniero Brian Kissling. De hecho, ya se hicieron las gestiones para contar con las piezas necesarias para enchapar el auto. El M4, en principio, se configuraría como Toyota y Mercedes-Benz: a partir de una estructura Torino con motor Cherokee-ACTC.

El plan BMW se presentó extraoficialmente en la 10ª fecha del Turismo Carretera en Buenos Aires. Santero llegó al autódromo en un M4 negro cedido por Trepat y junto con Tucci reconocieron públicamente ante la prensa que el proyecto sería presentado ante la ACTC.

Post carrera en San Luis, la comisión directiva de la entidad había aprobado el ingreso de la séptima marca, aunque restaban resolver algunos formalismos burocráticos para oficializar la noticia. Algo que ocurrió este martes a través de un comunicado de prensa.

Mientras que Mercedes-Benz tuvo una breve participación en los inicios de la categoría en 1937, la llegada de BMW es un hecho completamente inédito. Sin dudas, el 2026 será un año histórico para el TC, con dos de las marcas alemanas más importantes del mundo compitiendo en la grilla del TC.