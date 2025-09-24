Gaillard: “El supuesto salvataje de Milei nos hunde a todos los argentinos”

La diputada nacional Carolina Gaillard (UxP–Entre Ríos) cuestionó las negociaciones que el presidente Javier Milei mantiene con su par estadounidense Donald Trump, en relación a eventuales préstamos financieros, y advirtió que cualquier endeudamiento externo debe ser aprobado por el Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución.

“Ese salvataje del que tanto se habla no es para la Argentina, es para Milei. A los argentinos nos hunde”, expresó Gaillard, candidata a senadora nacional por la lista Ahora 503, quien acompañó con su firma este martes un proyecto de resolución en ese sentido, impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner.

La legisladora entrerriana recordó que la Constitución Nacional otorga al Congreso la facultad exclusiva de autorizar empréstitos y que cualquier intento de eludir ese mandato constitucional carece de validez legal. “Cualquier préstamo o acuerdo que no pase por el Congreso será nulo de nulidad absoluta. No se puede seguir gobernando a espaldas de la institucionalidad”, subrayó.

Finalmente, Gaillard alertó sobre las consecuencias a largo plazo de este tipo de compromisos financieros y su impacto en la soberanía nacional: “Tenemos un presidente que parece dispuesto a entregar lo que sea con tal de salvarse él, aunque eso implique hipotecar el futuro del país. Tenemos que preservar nuestros recursos naturales y defender nuestra soberanía”, concluyó.