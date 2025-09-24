Oro Verde inaugura la muestra sobre “Nos reúne El Eternauta”

El Municipio de Oro Verde reunió, mediante una convocatoria abierta, a diferentes artistas de la región que presentarán sus obras inspiradas en El Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Por eso habrá una muestra colectiva. La apertura será este viernes 26 de septiembre, en el Museo Conrado Hasenauer, ubicado en Los Tordos 241, a las 20.

La muestra contará con piezas del Taller Lágrima de Luna (platería) uno de los impulsores del evento; pinturas, dibujos, grabados, fotografías, artesanías, cerámica y también contará con narración oral y música en vivo en la apertura.

Al respecto la coordinadora del área de Cultura municipal, Soledad Sauthier, afirmó “se trata de una muestra única en nuestra provincia y de una calidad excepcional. Esperamos que puedan acercarse y disfrutar también de la presentación en este espacio, nuestro Museo Regional que siempre está generando actividades para nuestra ciudad”.