Moonlit Stage presenta su producción teatral "Encerrados", por primera vez en español

En la sede de Fundación La Hendija, ubicada en Gualeguaychú 171 de la ciudad de Paraná, se estrenará la obra "Encerrados", una propuesta de humor y suspenso que gira en torno a ocho personajes muy distintos entre sí que se ven obligados a trabajar juntos para poder escapar de una situación inesperada. La obra llega a la cartelera local de la mano de Moonlit Stage, un grupo que en los últimos años logró traer a la escena propuestas innovadoras y originales. El espectáculo está programado para este domingo 28 de septiembre a las 20:30.

La trama se centra en ocho desconocidos que coinciden en un mismo lugar convocados por razones distintas. Una adolescente, un hombre indigente, una jugadora de póker, una estudiante universitaria, una escritora, una trabajadora ejecutiva, una joven adinerada y un guitarrista de rock. Cuando la puerta del sitio en el que se encuentran se cierra sin aviso y no puede volver a abrirse, deberán utilizar sus saberes personales y cooperar para descifrar una serie de acertijos que serán la clave para recuperar su libertad. En ese proceso irán transcurriendo momentos de tensiones, diferencias, alianzas y la construcción de un vínculo entre personajes que en un principio no parecían tener nada en común.

El texto original fue estrenado en inglés en 2014 por el Drama Group de la Cultural Inglesa de Paraná, pero esta es la primera vez que se presenta en español. En esta versión, Moonlit Stage asume la puesta en escena y acerca la obra a nuevas audiencias, con la intención de darle mayor difusión en diferentes localidades de la región. Luego de su estreno en Paraná, "Encerrados" tendrá funciones en Viale, el 11 de octubre, y en Santa Fe, el 8 de noviembre.

Moonlit Stage nació como un espacio de lectura, escritura y análisis de libretos teatrales. Con el tiempo, fue tomando forma como grupo artístico hasta llegar a concretar su primera puesta en escena en 2023, con "Wildest Dreams", un musical inspirado en canciones de Taylor Swift. Tanto esa obra como la que ahora se presenta, son creaciones originales escritas por Maité Luna, fundadora del grupo.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $6.000 y pueden adquirirse al número 343 4701824 o a través de la cuenta de Instagram del grupo: @moonlit_stage.