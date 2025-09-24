Con Sunset Fstvl, llegan doce horas de música frente al río

Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 18:00 y hasta las 06:00 del domingo, las playas del Thompson de la capital entrerriana serán escenario de una propuesta de música, arte y naturaleza. Se trata de SUNSET FSTVL, un evento que reunirá a tres referentes de la escena electrónica mundial, con la alemana Magdalena, el también alemán D-Nox y el brasileño Albuquerque.

La grilla artística se destaca por la presencia de figuras internacionales de renombre. Magdalena, originaria de Hamburgo y referente del deep y melodic techno, llega en el marco de su gira por Argentina que ya pasó por Mendoza con un show multitudinario en el Teatro Griego Frank Romero Day. Reconocida por su participación en festivales como Burning Man y Tomorrowland, la artista traerá a Paraná las melodías que fueron moldeando su lugar en los clubes más importantes de Europa.

Junto a ella estará D-Nox, DJ y productor con más de veinte años de trayectoria en la escena del progressive house y el techno. Con una carrera que lo llevó a presentarse en clubes y festivales de los cinco continentes, se constituyó como una de las figuras más sobresalientes de su género. La grilla internacional se completa con Albuquerque, un artista brasileño que nació al calor del Warung Beach Club y que traerá al Thompson el groove característico que lo convirtió en un referente del sur del continente.

El festival también dará espacio a los talentos locales, con la participación de Marco Montapponi, Max Blade y Mística de Río, que acompañarán la propuesta internacional.

Más allá de lo musical, SUNSET FSTVL propone un cruce de disciplinas para generar una experiencia 360°. La caída del sol, el paisaje del río, la iluminación escénica y las intervenciones artísticas para esta ocasión serán parte de un entorno pensado para que el público viva una jornada sensorial en contacto con la naturaleza y el arte.

El evento es organizado en co-producción por AL+ y 4Get, con el apoyo de Paracima y Hierlam, y apunta a convertirse en un acontecimiento cultural de la temporada en Entre Ríos.

Las entradas están disponibles a través de tickea.com.ar