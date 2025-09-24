Quita de retenciones: “Los pequeños productores la vemos pasar”, advirtió Challio

El vicedirector de Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos, Luciano Challio, se refirió a la quita de retenciones que dispuso el gobierno nacional y a las medidas que anunció el gobernador Rogelio Frigerio para el sector arrocero.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Challio sostuvo que “el anuncio del gobernador es importantísimo, y la quita de retenciones a nivel nacional es una buena medida, pero los pequeños y medianos productores la vemos pasar porque nosotros ya liquidamos los granos, ya sembramos y compramos los insumos. De todos modos, celebramos la medida y ojalá las saquen definitivamente, aunque creemos que tiene que ser progresivo. Esta fue una medida más para traer dólares a la Argentina, que están ávidos de tenerlos, pero el sector productivo no es beneficiado directamente. Seguramente que algunos tendrán un poco de espalda y pueden aguantar, pero creemos que los que van a hacer la diferencia van a ser los grandes exportadores y algunos acopios importantes”.

Explicitó que los pequeños productores “a esta altura del año ya vendieron todo, nosotros no especulamos, sino que vamos vendiendo a medida que vamos necesitando para comprar los insumos o pagar los arrendamientos. Esto es bienvenido y hubiera sido lindo sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno nacional para tener una hoja de ruta y que nos digan que cuando nosotros cosechemos y tengamos la producción tengamos este beneficio que ahora tienen las grandes exportadoras”.

En cuanto al anuncio de Frigerio, mencionó que “lo más importante que necesitábamos y que veníamos trabajando desde hace un tiempo es la baja del costo fijo de los pozos eléctricos que estaba en un valor muy elevado pese a no estar en funcionamiento, en comparación con nuestros vecinos correntinos”. Explicó que “el riego son 100 días que tiene el cultivo del arroz y los otros nueve meses del año los pozos quedan parados, sin ningún funcionamiento, y por eso pedíamos que ese costo por estar parado era muy elevado. Estábamos pagando entre 1.500.000 y 1.700.000 por mes para tener un motor en el campo sin funcionar”.

Ante ello, explicitó que “el anuncio fue muy bienvenido; se va a pagar el 10% de una factura el mes que viene y para la próxima campaña será así. Esto es un alivio para el sector porque venimos bastante golpeados, en esta campaña bajó entre un 40 y un 45% el precio del arroz cáscara, así que venimos en un año muy complicado”.

Agregó que “además se está trabajando muy fuertemente en el puerto de Concepción del Uruguay que a fines de agosto va a estar al 100% operativo, lo que beneficia al sector arrocero porque hoy tenemos un alto costo de traslado a los puertos de Buenos Aires, y teniendo al puerto de Concepción del Uruguay va a ser un poco más barato”.

Consultado por el proyecto de Presupuesto 2026 que no prevé una eliminación de retenciones sostenida, Challio señaló que “ojalá se llame al diálogo a la Mesa de Enlace con un diálogo fluido y que se llegue a concretar. No nos hemos puesto a analizar el proyecto, entre hoy y el viernes se realiza el Congreso Nacional de Federación Agraria en Rosario y seguramente ésta será una de las prioridades a charlar”.

Recordó que “desde Federación Agraria tenemos una propuesta para que las retenciones sean segmentadas, según el tamaño del productor, y de este modo al productor chico le salva la vida porque lo deja seguir produciendo y a un productor de gran escala no le influye tanto”.

Respecto de los beneficios que anunció el gobernador para el sector avícola, el dirigente consideró que “todo lo que sea para sumar en beneficio del productor, para que el dinero quede en las arcas del productor, es muy bueno”. “Todas estas medidas que se toman pensando en el productor nos viene bien, nos ayuda a pasar este momento que estamos transitando que es bastante complejo y nos da una pauta y un compromiso que tienen para que podamos seguir produciendo y derramando lo que producimos en los pequeños pueblos de la provincia”, resumió.

En relación con el ánimo del sector con el gobierno nacional, reconoció que “dentro de Federación Agraria hay distintas opiniones; el sector productivo apoyó a este gobierno, el gobierno anterior ya sabemos lo que hicieron, fue un desastre y hoy estamos pagando las consecuencias. Vemos que este gobierno ha hecho las cosas religiosamente, viene acomodando la macro, pero se olvida un poco de los que producimos y de la gente común. Creo que tiene que hacer esa mirada y esa autocrítica que la gente está pasándole bastante complicada y que necesitamos un poco de respiro y de políticas al interior del país. No es solamente la macro sino la microeconomía es la que beneficia a todos los habitantes del país”.

“Para nosotros reconvertirnos como dice el Presidente a esta escala es dejar de producir, irnos a los pueblos y arrendar los campos a las grandes empresas. Nosotros no tenemos ese margen de reconversión, y por eso necesitamos esa ayuda del gobierno provincial y nacional para que implementen políticas para que los pequeños y medianos productores no desaparezcan”, concluyó.