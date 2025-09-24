Capacitan en todas las ciudades de la provincia respecto al uso de la Boleta Única Papel de cara a octubre

El gobierno provincial y la Legislatura inician este jueves un Ciclo de capacitaciones en Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Comienza en Paraná y será itinerante: recorrerá diversas ciudades de la provincia.

La capacitación sobre el nuevo instrumento de votación que se utilizará para la elección de cargos nacionales está dirigida a estudiantes secundarios y universitarios, personas con discapacidad, adultos mayores y público en general.

Es una iniciativa promovida conjuntamente por el Poder Ejecutivo provincial, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Contará con la presencia de la vicegobernadora, Alicia Aluani, el presidente de la Cámara Baja, Gustavo Hein, y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, publicó Ahora.

Será este jueves las 8.45 en La Vieja Usina (San Martín 15) de Paraná.