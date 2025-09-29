El show de Nacho Arce contra River: regaló alfajores y la rompió en el arco de Riestra

El triunfo ante River en el Monumental no fue una más para la seguidilla victoriosa que Deportivo Riestra cosecha en el Torneo Clausura y que lo posicionan como puntero del Grupo B. Hicieron historia en su segundo año en Primera División y están arriba en el historial. Parte del significativo presente de este equipo respetable es el paranaense Ignacio Arce, el arquero indiscutido que en la tarde del domingo fue figura desde la previa.

No tuvo miedo ni se achicó en el imponente estadio de Núñez, repleto de hinchas que suplicaron por un gol. De hecho, se compró a los más chicos antes de ponerse los guantes. ¿Cómo? Regaló alfajores en la tribuna y se llevó la sonrisa de todos.

Otra manera de promocionar al nuevo sponsor del club, Marley, que hace un tiempo se presentó de manera oficial justamente por Arce, quien vistió un particular y llamativo buzo. Además, hizo honor a su emprendimiento personal: vender alfajores.

El verdadero show arrancó cuando el árbitro Pablo Echavarría pitó el inicio del partido. Firme y seguro, atajó lo que venía. Hasta tiró lujos: en una ocasión de gol, Miguel Borja cabeceó mal y se la picó al entrerriano, que no se preocupó por tomarla con las manos y se puso a hacer jueguitos.

Minutos después, volvió a burlar otro intento del delantero. Esta vez, no le importó la gente en el área, la paró de pecho y jugó con los pies. Y claro, no zafó de los silbidos. “Me nace y en ese momento me relajo. Después, sin faltar el respeto, es mi momento”, expresó en Paso a Paso, post encuentro.

Lo más importante no faltó. Mientras Riestra tenía la ventaja, le hizo frente a la desesperación del conjunto de Marcelo Gallardo, impacientado por evitar una derrota en el Monumental. No pudo con el gol de Giuliano Galoppo, que convirtió el 1-1 cuando el Malevo ya estaba en ventaja, pero no entró ninguna más.

En el segundo tiempo, cuando nuevamente la visita consiguió la ventaja, se encargó de que el 2-1 se mantenga hasta el final del partido. Entre tantas, se destacó con dos atajadas a Nacho Fernández y Juanfer Quintero, que acercaban al Millonario a ponerse en partido, casi sobre el final.

Una vez más, Nacho Arce demostró quién es el dueño del arco y sigue haciendo historia con el club que sueña con los playoffs.