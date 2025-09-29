Entre Ríos y Santa Fe presentaron la franquicia del Litoral para el Súper Rugby Américas

Capibara XV es el nombre del equipo integrado por las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, una franquicia impulsada por una colaboración entre el sector público y el empresariado privado que posiciona al Litoral argentino en el más alto nivel del rugby sudamericano, fortaleciendo el desarrollo del deporte en ambas provincias. La presentación se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe.

En la oportunidad, Frigerio destacó el valor de la unión entre las provincias y la importancia histórica del rugby en la región. Señaló que "el rugby tiene en Entre Ríos una gran tradición, que comenzó en 1934 con el primer partido jugado en Paraná contra un equipo de Santa Fe, con equipos como Estudiantes de Paraná y Universitario de Rosario". Recordó que los presidentes de esos clubes, Sylvestre Begnis y Raúl Uranga, luego fueron gobernadores que marcaron la historia de ambas provincias.

El mandatario remarcó que esa unidad se refleja también en el deporte y calificó al rugby como un deporte que promueve "valores, inclusión y solidaridad". Expresó que como gobernador siente "el orgullo de estar en esta presentación" y manifestó su confianza en que Capibara XV será "un equipo invencible que tendrá la garra de los gauchos de Pancho Ramírez". Finalizó con un agradecimiento, reafirmando la importancia de esta colaboración para el desarrollo deportivo en el Litoral.

Por su parte, el gobernador Pullaro destacó: "En este caso, estamos muy contentos porque unimos tradiciones, como dijo el gobernador Frigerio; reunimos historias que han hecho nuestras provincias a lo largo de estos años en el país y en la República Argentina; y hoy nos unimos también para hacer historia en el deporte, en el rugby a nivel internacional".

Y agregó: "Queremos realmente, como somos los santafesinos y los entrerrianos, ganar en todo. Vamos a poner todos los esfuerzos para que nuestro equipo sea el mejor equipo de Latinoamérica”. Luego felicitó "a todos los que trajeron esta iniciativa, desde luego cuentan con todo el apoyo y el respaldo de nuestros gobiernos".

El Súper Rugby Américas es la competencia de franquicias profesionales más importante de Sudamérica. Creada en 2020, reúne equipos de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. Con la incorporación de esta franquicia del Litoral, serán cuatro las argentinas en el torneo, junto a Pampas, Dogos XV y Tarucas; y un total de ocho equipos en competencia.