Barracas Central empató con Belgrano de Córdoba y no pudo recuperar el liderazgo

Barracas Central y Belgrano de Córdoba empataron este lunes 1-1 en el estadio Claudio Fabián Tapia, en la continuidad de la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Así, el Guapo desperdició la chance de recuperar la cima de la zona A, mientras que el Pirata no logró meterse en zona de clasificación a la fase final. Jhonatan Candia marcó para el elenco local, mientras que Franco Jara hizo lo propio en la visita.

Tras un tenue lapso de dominio por parte de Barracas en los primeros minutos de partido, en el que pudo pisar el área de la visita en un par de ocasiones, el desarrollo del encuentro fue notablemente igualado. Ninguno de los dos equipos podía imponer las condiciones en el juego, más allá de que Belgrano lograba ganar los duelos individuales en la mitad de la cancha.

Sin embargo, cuando el Pirata empezaba a crecer en el terreno de juego, el elenco de Rubén Darío Insúa golpeó con fuerza en la primera llegada de peligro. A los 16 minutos, Jhonatan Candia recibió el balón dentro del área y sacó un potente remate cruzado para vencer la resistencia del arquero Thiago Cardozo.

Desde entonces, el conjunto local soportó las ofensivas del cuadro de Ricardo Zielinski. Pese a esto, Belgrano tuvo complicaciones para penetrar en la defensa del Guapo y generar situaciones de peligro. La pelota parada y la pegada de larga distancia de Lucas Zelarayán fueron las armas fundamentales del equipo cordobés.

En el cierre de la primera etapa, en una convulsionada jugada en el área de Barracas Central, Nicolás Uvita Fernández se encontró con un despeje en la puerta del área y empató el trámite 1-1 con un fuerte disparo. Sin embargo, después de un llamado por parte del VAR, el árbitro principal Andrés Gariano anuló el gol por una falta previa de Franco Jara.

No obstante, Belgrano logró igualar el marcador en el inicio del complemento. Después de una notable atajada de Marcos Ledesma sobre un cabezazo de Jara, el atacante del Pirata se tomó revancha y convirtió después de empujar un centro rasante. Pese a que el gol fue anulado en un principio por un posible fuera de juego, el VAR trazó las líneas y delimitó que el delantero estaba habilitado.

El equipo del Ruso Zieliski tomó el control del transcurso del juego y concretó varias llegadas importantes. La más destacada sucedió a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Ledesma volvió a lucirse con una enorme atajada sobre Jara. Diez minutos después, el arquero del Guapo se estableció como la figura del encuentro con otra tapada trascendental, en este caso ante un remate desde adentro del área de Francisco González Metilli.

Belgrano siguió insistiendo sobre el arco de Barracas con constantes llegadas de peligro, pero le faltó la eficacia necesaria para concretar la remontada. Con este panorama y un Guapo que reaccionó levemente, el enfrentamiento terminó con el marcador 1-1, consigna Infobae.

Con este resultado, Barracas Central dejó pasar la chance de escalar a la cima de la zona A y quedó en la segunda ubicación con 16 unidades, con Unión de Santa Fe liderando con 17. Además, marcha octavo en la tabla anual y desperdició la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Del otro lado, Belgrano escaló al décimo puesto en el Torneo Clausura con 13 puntos, mientras que en el acumulado se ubica 20° con 30.

De cara a la próxima jornada, el Guapo chocará contra Estudiantes en La Plata, el domingo 5/10 a las 16.30. Por su parte, el Pirata tendrá un encuentro trascendental, ya que deberá afrontar el clásico cordobés contra Talleres: se enfrentarán en el Mario Alberto Kempes el mismo día a las 16.45.