Charla-debate y presentación de libro “De mis charlas con Juan Bautista Alberdi”

Este viernes 3 de octubre a las 19.30, en el Salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santa Fe 251, se realizará la presentación del libro “De mis charlas con Juan Bautista Alberdi”, del profesor Luis Lúquez Minaberrigaray.

En formato de novela histórica, la obra aborda la figura de Juan Bautista Alberdi, considerado el padre intelectual de la Constitución Argentina de 1853. El jurista era hijo de Salvador Cayetano de Alberdi Egaña, comerciante vasco nacido en Getaria, Guipúzcoa, que migró al Río de la Plata y participó activamente de las luchas por la independencia.

Nacido en Tucumán en el año 1810, Alberdi fue abogado, economista, escritor y músico. Tras asumir su mandato al frente de la Confederación Argentina en 1854, el presidente Justo José de Urquiza le encomendó funciones diplomáticas en Europa a partir de 1855. En conmemoración de su natalicio, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) instituyó el 29 de agosto como el “Día del Abogado”.

El encuentro contará además con la participación de Guillermo Bianchi, letrado santafesino autor del prólogo del libro. Actuará como moderador el abogado del foro local Federico Borrás, conductor del histórico programa radial “Presencia Vasca” (FM Universidad 105.7).

Acompañará la jornada una intervención artística a cargo de los integrantes de Cantaforum, el taller de canto de la Sección Paraná del Colegio de la Abogacía, bajo la dirección de la profesora Silvina González.

La actividad es organizada por la Asociación Vasca Urrundik, con la adhesión y colaboración de la Sección Paraná del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

Sobre el autor

Luis Lúquez Minaberrigaray, nacido en Mar del Plata y formado en General Madariaga (Buenos Aires), es novelista, cuentista, ensayista, profesor de Lengua Castellana y sociólogo. Autor de más de un centenar de cuentos, novelas y ensayos, también ha publicado trabajos sobre resolución de conflictos por vías pacíficas y coaching empresarial. Es disertante en temas de cultura vasca en la Argentina e integrante del Centro de Estudios del Centro Vasco de La Plata.

La actividad es gratuita y abierta a todo público.