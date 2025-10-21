El líder de Howard Johnson en Argentina, Paraguay y Chile participó de una conferencia hotelera en Las Vegas

Geoff Ballotti (como lo conocen en el mundo empresarial y hotelero mundial), abrió la Conferencia Global 2025 en Las Vegas. En la reunión mundial, ante más de 6.000 hoteleros, proveedores y miembros del equipo global, Ballotti dio un mensaje claro: “Juntos, vamos a llegar lejos”.

En ese lugar estuvo el líder de Howard Johnson en Argentina, Paraguay y Chile. La compañía, Grupo Hotelero Albamonte (GHA), presentó una serie de nuevas iniciativas, bajo su estrategia Owner First, pensadas para impulsar la rentabilidad hotelera mediante avances en tecnología, marketing, lealtad y compras.

La Conferencia Global Wyndham se desarrolló en el Caesars Forum, repleto de miles de conductores apasionados y emprendedores de todo el mundo, comprometidos con la excelencia, la innovación y la hospitalidad.

Alberto Gustavo Albamonte es el presidente de GHA. Conduce desde hace 27 años la cadena Howard Johnson en Argentina, Paraguay y Chile, y Days Inn en Argentina. El conglomerado se convirtió a lo largo de estas más de dos décadas, en el mayor grupo hotelero, con más de 40 hoteles operativos y 17 en construcción.

A nivel global, Wyndham Hotels & Resorts (WHR) cuenta con más de 9.300 hoteles en más de 95 países, con 843.000 habitaciones, liderando el segmento económico y de gama media. WHR inauguró un récord de 15.000 habitaciones a nivel mundial en el primer trimestre de 2025, un aumento interanual del 13 por ciento, mientras que su cartera de proyectos en desarrollo alcanzó un récord de 254.000 habitaciones. El objetivo, dijo Ballotti es concreto: “Crear marcas más fuertes, grupos más grandes y mejorar los sistemas de distribución”.

Según un estudio realizado por la Compañía, América Latina tiene un potencial de creación de 450.000 habitaciones, y Wyndham Hotels & Resorts piensa aportar a ese crecimiento del sector hotelero de manera orgánica, con ayuda del management local.

En ese marco y relacionado al mercado latinoamericano, el CEO hotelero mundial tuvo palabras de elogios para el GHA al ser consultado sobre cómo ve el mercado argentino en el futuro próximo. “Estoy impresionado con el equipo de trabajo del Grupo Hotelero Albamonte, con Alberto y Pablo a la cabeza de todo ese trabajo dentro de un mercado muy dinámico”. Para finalizar, expresó: “Necesito ir a Argentina. Hace tiempo que no voy. Me alegra que estemos ampliando nuestra presencia allí y quiero verlo en persona”.

“El Consejo Internacional de aeropuertos (ACI World) manifestó que el tráfico aéreo mundial superará en 2035 los 10.000 millones de pasajeros. Argentina es el 8vo. país más grande del mundo. Preparémonos para semejante desafío”, expresó Alberto Albamonte.

