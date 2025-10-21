El Comité Provincial de la UCR llamó a votar por la lista de Milei y Frigerio

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Entre Ríos, llamó a votar por los candidatos que impuso La Libertad Avanza (LLA) y el Pro en Entre Ríos. “La UCR culmina esta etapa electoral reafirmando, sin reservas, su compromiso con el cambio profundo que la provincia eligió y que el gobernador Rogelio Frigerio lidera desde que asumió en diciembre de 2023”, declararon en un comunicado de prensa.

Aseguraron que desde diciembre de 2023, “el radicalismo acompañó con responsabilidad una gestión que marcó un rumbo distinto: orden en las cuentas, transparencia, reactivación de la obra pública y una defensa firme de los intereses de Entre Ríos”. “El gobernador demostró que se puede gobernar con austeridad y diálogo, y nuestro partido es parte activa de esta transformación, aportando dirigentes, cuadros técnicos y legisladores”, afirmaron.

De cara a la elección, el Comité Provincial de la UCR hizo un “llamado urgente a toda la ciudadanía entrerriana a ejercer un voto firme y consciente”. “Los invitamos a acompañar con su voto a nuestros candidatos”, subrayaron.

A sus afiliados y simpatizantes, les dijeron: “El radicalismo es el motor del cambio y de la acción. En esta instancia decisiva, donde se define la continuidad del progreso, votar en blanco no es una opción que los radicales debamos considerar”. “El voto en blanco debilita el proceso de transformación en curso, favoreciendo el retorno a un pasado que no queremos que se repita”, sostuvieron.

Por lo tanto, “la única postura coherente y constructiva es apoyar categóricamente con el voto a aquellos candidatos que aseguran la firmeza y la profundización de la gestión provincial. El radicalismo seguirá siendo garante de este rumbo: un socio crítico cuando sea necesario, pero siempre constructivo, para asegurar una provincia que mira hacia adelante, con desarrollo, justicia y libertad”, completaron.