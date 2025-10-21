Unión venció a Belgrano en la Copa Túnel Subfluvial

Unión celebró la obtención del título en el predio de la Liga Santafesina.

El pasado domingo concluyó la actividad correspondiente a la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino. En ese marco, Unión recibió a Belgrano en el predio Nery Pumpido perteneciente a la Liga Santafesina. En el partido de ida, el Tatengue venció por 1-0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por lo que llegaba con ventaja.

Esa ventaja se esfumó a los cuatro minutos, cuando Priscila Bazán puso en ventaja al Mondonguero, resultado con el que la historia prolongaba su decisión, pero no aguantó.

El equipo santafesino fue contundente y lo dio vuelta con los tantos de Lencina, Paye (por duplicado) y Aponte para acabar ganando por 4-1.

El triunfo global del conjunto Tatengue fue por 5-1, de manera que se alzó con el certamen que enfrentó a los equipos más destacados de las ligas de Paraná y Santa Fe. Con un auspicioso debut, el certamen promete volver con próximas ediciones.

Gran presente

Unión de Santa Fe atraviesa un muy buen presente en el fútbol femenino a nivel nacional. Esta consagración en la Copa Túnel Subfluvial llega poco después de que el equipo Tatengue lograra el ascenso hacia la Primera División al vencer a Lanús en la final del torneo de la Asociación del Fútbol Argentino (global de 2-0 con victorias como local y visitante). Dicho ascenso se produjo el 11 de octubre y corona un gran trabajo enel fútbol femenino de la institución santafesina.

De esta manera, pisará la principal categoría de este deporte a nivel nacional, compitiendo con equipos profesionales en el máximo nivel del que dispone la Argentina actualmente.