Convocan a interesados en ser Referentes de Cuidado al 1er. encuentro informativo en Concordia

La reunión será el viernes a las 14 en el Centro de Convenciones de Concordia.

El Ministerio Público de la Defensa, que encabeza el defensor general Maximiliano Benítez, realizará este viernes 24 de octubre a las 14 el primer encuentro informativo para interesados en ser parte del Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales. Será en el Centro de Convenciones de Concordia, ubicado en avenida San Lorenzo Oeste 101.

En la ocasión, en articulación con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el equipo del Dispositivo dará continuidad al proceso de implementación de esta nueva herramienta alternativa a la adopción, con una reunión abierta que tendrá el objetivo de precisar la información y despejar las dudas que pudieran existir antes de la apertura de las inscripciones.

Se trata de una iniciativa pensada para brindar apoyo a aquellas personas menores de edad cuya situación ha sido enmarcada como Fortalecimiento del Proyecto Autónomo de Vida (FPAV). Esto supone –a priori– que permanecerán institucionalizadas hasta su mayoría de edad.

Quienes se conviertan en referentes deberán comprometerse a acompañar a los niños y adolescentes en diferentes aspectos de su vida, tales como actividades escolares y recreativas o tratamientos de salud. Su función implicará brindarles contención y apoyo emocional, habilitar la escucha y la palabra y constituirse como adultos que puedan orientarlos en su proceso de crecimiento y en los proyectos de su vida presente y futura.