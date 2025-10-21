Unión recibe a Defensa y Justicia en un duelo clave por la clasificación

Este miércoles se jugará el penúltimo partido de la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. A partir de las 19.15, Unión de Santa Fe recibirá a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. El duelo por la Zona A contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado por Daniel Zamora en el VAR. La transmisión del partido será de ESPN premium.

El Tatengue está en un momento crítico de la temporada. No por su posición en la tabla (está décimo con 17 puntos), sino por la racha vigente de cuatro partidos sin ganar. Los santafesinos perdieron sus últimos dos encuentros (2-0 con Aldosivi y 3-1 con Central Córdoba) y están fuera de los lugares de clasificación.

Sin embargo, la esperanza para los de Leonardo Madelón está vigente debido a que una victoria los haría saltar al segundo lugar. En esa posición está actualmente Defensa y Justicia, que tiene 19 puntos y empezó la fecha como líder.

En su último partido, el Halcón le ganó a Argentinos Juniors por 1-0 y lleva tres partidos sin perder. Para los de Mariano Soso la victoria también tendría mucho valor, ya que podría superar a Estudiantes (21) y así recuperar la cima de la tabla, tal como empezó la fecha.

Para este partido, Unión no tendría desde el arranque a Marcelo Estigarribia, en plena recuperación física. De no ser titular, el villaguayense estará disponible en el banco de suplentes, ya que figura entre los convocados.

La formación del local para este partido iría con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

Los demás convocados son: Tomás Durso, Emiliano Álvarez, Juan Ludueña, Claudio Corvalán, Nicolás Paz, Rafael Profini, Augusto Solari, Franco Fragapane, Misael Aguirre, Lucas Gamba, Marcelo Estigarribia y Diego Díaz.

En frente habrá un equipo decidido a llevarse todo de Santa Fe. Para este encuentro, Mariano Soso tendría a estos elegidos: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Lucas González, Alexis Soto; Aaron Molinas; Abiel Osorio y Juan Gutiérrez.

Los demás convocados son: Facundo Masuero, Tobías Rubio, Benjamín Schamine, Mateo Aguiar, Agustín Hausch, Santiago Sosa Yung, David Barbona, Matías Miranda, Samuel Lucero, Lucas Souto, Nicolás Stefanelli y Lenny Lobato.

Fuentes: Aire de Santa Fe e Infobae.