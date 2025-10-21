Definieron los árbitros para las semifinales de la Copa Argentina

Esta semana se disputarán los encuentros correspondientes a las semifinales de la Copa Argentina. En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó los cuartetos arbitrales que dirán presente en los dos cotejos que se disputarán entre jueves y viernes de esta semana.

El primero de los partidos será el jueves 23 desde las 21.10 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central. Belgrano se enfrentará con Argentinos Juniors en un duelo que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Sus asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Juan Mamani; mientras que Yamil Possi será el cuarto árbitro.

El otro partido se disputará un día después, el viernes 24, en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Allí, Independiente Rivadavia y River Plate se medirán desde las 22.10 para definir al último finalista. El árbitro del juego será Andrés Gariano, acompañado por los asistentes Facundo Rodríguez y José Castelli. El cuarto árbitro será Álvaro Carranza.

Debe recordarse que este certamen no cuenta con VAR, por lo que no hay árbitros seleccionados para cumplir con esa tarea.

Por otra parte, si cualquiera de los encuentros finaliza empatado al cabo de los 90 minutos, los equipos recurrirán a la tanda de tiros desde el punto de penal. De esta manera se seguirán los pasos del punto c) del artículo 111 del Reglamento General de AFA.