Sudamericano U17 de Básquet: con dos entrerrianas, Argentina le ganó a Uruguay

En la ciudad de Asunción, Paraguay, la selección argentina de básquet femenino U17 debutó en el Campeonato Sudamericano de la categoría. Este torneo entrega una clasificación hacia la próxima edición de la Americup U18, que se disputará en 2026.

En su estreno, Argentina protagonizó un peleado encuentro por el Grupo A ante Uruguay que acabó con victoria de la Albiceleste por 75-66. Las entrerrianas Florencia Losada y Santina Cherot participaron del encuentro

Losada aportó 10 puntos, cinco rebotes, una asistencia y dos robos; mientras que Cherot convirtió dos tantos, tomó dos rebotes, otorgó cuatro asistencias y recuperó dos pelotas. La goleadora del equipo argentino fue Sofía Novoa, que anotó 18 puntos.

Con la victoria obtenida en el UENO Cop Arena de la capital paraguaya, Argentina dio un buen primer paso en el torneo que continuará su disputa durante toda la semana.

Este marte desde las 16.30, el equipo argentino deberá medirse con Brasil, que en su debut venció a Bolivia por 69-56. El miércoles enfrentará a Ecuador, el jueves a Bolivia y luego deberá quedar libre, a la espera de la definición del grupo.

-SÍNTESIS-

Argentina 75-66 Uruguay.



Parciales: 22-24 // 45-36 (23-12) // 67-49 (22-13) // 75-66 (8-17).



FormacionesARGENTINA (75)

*Sofía González: 3pts, 3rbs, 3as, 2per.

*Francisca Canello: 6pts, 7rbs, 1as, 5per.

*Pilar Pajello: 9pts, 4rbs, 2as, 1per, 3rec.

*Catalina Creolani: 2pts, 1rb, 3per, 1ta.

*Sofía Novoa (x): 18pts, 1rb, 1as, 1rec.

Florencia Losada: 10pts, 5rbs, 1as, 1per, 2rec.

Delfina Alves da Florencia: ---.

Santina Cherot: 2pts, 2rbs, 4as, 6per, 3rec.

Sofía Lombardero: 15pts, 2rbs, 3as, 4per, 2rec.

Renata Scordo: 8pts, 6rbs, 2as, 1per, 2rec.

Matilda Campo: 2rbs, 1per.

Isabella Roldán: 2pts, 1rb, 1per.

DT: Paula Budini.



URUGUAY (66)

*Camila Postiglioni: 12pts, 2rbs, 1as, 3per, 1rec.

*Luana Lizzazoain: 4pts, 2rbs, 3as, 2per, 1rec.

*Mía Nilo: 7pts, 4rbs, 1as, 3per, 1rec, 1ta.

*Sofía Sosa: 2rbs, 2per, 1rec.

*Julieta Lauber: 21pts, 3rbs, 2as, 8per, 2rec, 1ta.

Valentina Matos: 2pts, 3rbs, 1as, 1per, 3rec.

Florencia Ribolla: 4pts, 2rbs, 3as, 2per, 1rec.

Luciana Franca: 11pts, 1as, 1per.

Sofía Bondarchuk: 1rb, 1per, 1rec.

Paulina Gómez: 4pts, 1rb.

Paloma Figueredo: 1pt, 3rbs, 1per.

Fiorella Bertinat: 2rbs, 1per, 1rec.

DT: Andrés Salinas.*Inicialistas.



(x): Excluida.



Árbitros: Eduard Riañe - Roberto Fernández - María Sanabria González.



Estadio: UENO Cop Arena, Asunción (Paraguay).