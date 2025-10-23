Con Bou de arranque, Lanús visita Chile por la Copa Sudamericana

Walter Bou fue parte de la victoria de Lanús ante Fluminense por cuartos de final.

A partir de las 19, Lanús visitará a la Universidad de Chile en el marco de la semifinal de la Copa Sudamericana. El partido contará con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco, acompañado por los asistentes Danilo Manis y Bruno Boschilia, del mismo país. El cuarto árbitro será Rafael Klein y en el VAR estarán Rodolpho Toski, Pablo Gonçalves y Rodrigo Correa.

Este duelo que podrá verse por la pantalla de ESPN se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, en Chile. Es el mismo escenario en el que se disputó la final del Mundial Sub 20, en el que Argentina cayó ante Marruecos por 2-0.

En la instancia previa a esta, el Granate venció a Fluiminense por un global de 2-1. En la ida ganó por 1-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez; y en la vuelta empató 1-1 jugando en el Maracaná, con lo que consiguió el acceso a la semifinal. Anteriormente eliminó a Central Córdoba con victoria por 4-2 en los penales luego de empatar 1-1 en el global.

De buen andar en el torneo doméstico (está segundo en la Zona B con 26 puntos) el equipo de Mauricio Pellegrino quiere ser protagonista también en el plano internacional. En ese marco, el entrenador pondría en cancha lo mejor que tiene a disposición, incluyendo al concordiense Walter Bou.

De ser así, el equipo saldrá al campo de juego con: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

El rival

En frente habrá un rival que no se lo dejará fácil. El ex entrenador de Patronato, Gustavo Álvarez, conformó un equipo duro que en este mismo torneo dio cuenta de Independiente en una polémica resolución que acabó con el partido de vuelta cancelado (hasta ese momento, el global favorecía a La U por 2-0).

En cuartos de final, el conjunto chileno eliminó a Alianza Lima con un global de 2-1 gracias a la victoria por ese marcador que obtuvo como local (en la ida igualaron 0-0 en Perú).

Para este partido, Álvarez introducirá varios cambios respecto al equipo que ganó en la última fecha del torneo chileno por 2-1 ante Palestino. Solo repetirán cinco nombres respecto de aquella victoria, ya que no estarán desde el arranque Ignacio Tapia, Nicolás Ramírez, Felipe Salomoni, Marcelo Díaz, Nicolás Fernández y Lucas Di Yorio.

De ser así, el elenco chileno saltará al campo de juego con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano; Nicolás Guerra.

Frente a este panorama, Lanús buscará seguir demostrando su competitividad ante un rival que promete mucho peligro en tierras chilenas.