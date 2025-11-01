Pedro Aznar celebra 50 años de trayectoria y regresa a Paraná

El próximo domingo 16 de noviembre, el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54) recibirá a Pedro Aznar en el marco de su gira “Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música”, un espectáculo que repasa cinco décadas de su carrera.

El propio músico invitó a su público a participar en la selección del repertorio a través de sus redes sociales, dando forma a un show que combina clásicos que marcaron generaciones con composiciones más recientes. Esta nueva etapa de la gira propone un recorrido por distintos momentos y estilos, siempre con el sello único que distingue a Aznar.

Reconocido como uno de los artistas más influyentes de la escena argentina, Pedro Aznar integró bandas fundamentales como Madre Atómica, Alas, Serú Girán y el Pat Metheny Group, con el que obtuvo tres premios Grammy. Su trayectoria incluye colaboraciones y escenarios compartidos con figuras como Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Fito Páez, Caetano Veloso, Lila Downs, Roger Waters y Shakira, entre muchos otros.

Entradas

Las localidades están a la venta a través de tickea.com.ar y en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Los pagos con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe pueden realizarse en 3 o 6 cuotas sin interés para quienes compren online.