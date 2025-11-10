Murió el joven apuñalado en una fiesta de cumpleaños en Paraná

Murió este lunes a la mañana Tomás Yair Flores, el joven de 20 años que estaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín, como consecuencia de una herida de arma blanca sufrida durante una pelea en un cumpleaños en la zona oeste de Paraná en la madrugada de este domingo. Hay un adolescente detenido, se realizaron tres allanamientos e interviene la División Homicidios de la Policía.

El hecho sucedió alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo, en calles Estado de Palestina y República de Siria. Personal policial fue alertado por transeúntes sobre una persona herida y al llegar al lugar se encontró con la víctima ensangrentada.

Una ambulancia lo trasladó al nosocomio, donde lo asistieron por la herida cortopunzante en zona axilar derecha y quedó internado en cuidados críticos, con herida punzante sobre el pulmón derecho y neumotórax, en estado delicado. Finalmente, se confirmó su muerte durante la mañana de este lunes.

Testigos señalaron a los policías que el hecho ocurrió durante un cumpleaños en una vivienda ubicada sobre la cortada 542, y señalaron al adolescente de 17 años como autor de la agresión.

Según pudo reconstruir el personal de la División Homicidios que fue convocado por la fiscal Sonia Vives, se trató de una pelea en la que participaron cuatro jóvenes, pero no en el lugar de la fiesta sino a unos 200 metros de esa vivienda.

Los uniformados allanaron la vivienda del sospechoso, en el otro extremo de la ciudad, por calle Gobernador Maya, donde se secuestró una campera negra con manchas presumiblemente de sangre.

En tanto, este domingo hubo tres allanamientos más a los otros participantes de la pelea, dos de 19 años y un menor de 14. Los procedimientos fueron en los barrios Puerto Viejo, Mosconi, y calles 129 y República de Siria. Se secuestraron dos celulares, un buzo negro y un pantalón de jean con aparentes manchas hemáticas.

Se están analizando cámaras de seguridad particulares de la zona para tener mayor conocimiento de las circunstancias del intento de homicidio.