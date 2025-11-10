EPRE aprobó el nuevo cuadro tarifario para noviembre con subsidios y precios mayoristas actualizados

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) de Entre Ríos aprobó el nuevo esquema de precios que regirá para el servicio eléctrico en el mes de noviembre. La medida, publicada en el Boletín Oficial Nº28.214, se fundamenta en la continuidad de la política provincial de asistencia a ciertos segmentos de usuarios y en la actualización de los precios mayoristas dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación.

La resolución, firmada por el Director Jurídico, Marcos Rodríguez Allende, confirmó: "Aprueba los nuevos valores del cuadro tarifario que obran en el Anexo, para el mes de noviembre de 2025, por lo motivos y fundamentos explicitados en los considerandos de la presente".

Subsidio provincial: Alivio para Nivel 2

El punto central para los usuarios es la ratificación del subsidio local. El EPRE detalla que, por Resolución N° 432/25 SE de la Secretaría de Energía de la Provincia, se prorrogó el beneficio establecido, el cual es más fácil de entender como:

¿Quiénes lo reciben?

Usuarios residenciales urbanos y rurales del Nivel 2 (Menores Ingresos) del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

¿De cuánto es?

Un seis por ciento (6%) de descuento sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD).

¿Cuál es el límite?

Aplica hasta un consumo máximo de 300 kWh/mes.

En el texto de la resolución se precisa que este subsidio es: "Equivalente al seis por ciento (6%) sobre el valor agregado de distribución (VAD) que las Distribuidoras Eléctricas de la Provincia apliquen en su facturación, hasta un tope máximo de consumo de 300 kWh/mes".

Para que este beneficio sea claro en la factura, el EPRE exige a las distribuidoras: "Comunicar a las Distribuidoras Eléctricas de la Provincia, que conforme lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución N° 432/25 SE, deberán incluir en la facturación de los usuarios beneficiarios del subsidio tarifario establecido, una leyenda destacada indicando 'Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial'".

Impacto por los precios nacionales

A pesar del mantenimiento del subsidio provincial, la tarifa reflejará el impacto de la actualización de costos mayoristas de la Nación. El EPRE está obligado a aplicar los nuevos valores de: "Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM y los valores de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, los cuales fueron aprobados oportunamente por la Resolución RESOL-2025-434-APN-SE#MEC y RESOL-2025-437-APN-SE#MEC”.

