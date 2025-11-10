Gatillo fácil: comienza el juicio por el homicidio de Gabriel Gusmán

Se realizará a partir de este lunes a las 9 en Tribunales de Paraná el juicio por jurados que definirá la responsabilidad penal de los policías Oscar Molina y Diego Ibalo por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, al sureste de la ciudad.

El proceso estará encabezado por el juez técnico Alejandro Grippo, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, y contará con la participación de jurados populares, quienes deberán emitir un veredicto tras escuchar la evidencia presentada por las partes.

Gusmán tenía 19 años cuando recibió un disparo en la cabeza, por la espalda, en el marco de un conflicto con armas de fuego que involucró a vecinos del barrio y convocó la presencia policial. El hecho generó conmoción en la ciudad y abrió una investigación que derivó en la imputación de los dos efectivos.

Según la acusación impulsada por la querella autónoma, encabezada por el abogado José Iparraguirre, se trató de un caso de gatillo fácil, ya que los policías habrían actuado sin que existiera riesgo para sus vidas ni para terceros. Iparraguirre sostuvo en declaraciones a Canal 9 Litoral que Molina fue quien efectuó el disparo mortal, mientras que Ibalo no impidió que su compañero descendiera del móvil y abriera fuego contra el joven, que ya había detenido su huida. Ambos enfrentan una acusación por homicidio agravado por alevosía y por la indefensión de la víctima, delito que prevé prisión perpetua, publicó Ahora.

A diferencia de la mayoría de los procesos de este tipo, no interviene el Ministerio Público Fiscal, que desistió de acusar. Por ese motivo, la acción pública fue convertida en privada, quedando la querella como única impulsora del juicio.

Durante la audiencia de admisión de pruebas, las partes consensuaron la lista de testigos: serán cerca de 30, entre civiles, funcionarios policiales y peritos. También declarará el jefe del cuerpo médico forense de Tribunales y el fiscal Gonzalo Badano, quien en su momento había dispuesto el archivo de la causa por falta de pruebas de cargo.