El secretario de Deportes visitó clubes de Aranguren, Nogoyá y Lucas González

Funcionarios de la secretaría de Deportes de la provincia estuvieron en Aranguren, Nogoyá y Lucas González. La visita estuvo orientada a consolidar el acompañamiento a instituciones deportivas y fortalecer los vínculos de gestión con municipios y comunidades, incluyó reuniones con dirigentes, presencia en clubes y planificación de acciones conjuntas.

La recorrida estuvo a cargo del secretario de Deportes, Sebastián Uranga -organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello-, quien estuvo acompañado por el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.

En la oportunidad, Uranga destacó el rol social de los clubes y la importancia de sostener una presencia cercana del Estado. Señaló que los clubes "son parte de la identidad de cada comunidad" y que el trabajo provincial se basa en acompañar y proyectar junto a quienes sostienen la actividad día a día. En ese sentido, remarcó la relevancia de la Ley de Mecenazgo como herramienta para dar previsibilidad a las instituciones y fortalecer la infraestructura deportiva.

En Nogoyá, la recorrida fue acompañada por el senador departamental Rafael Cavagna, junto a quien se mantuvieron encuentros en el Club Deportivo Sirio Libanés, el Club Deportivo Nogoyá y el Club Libertad. También participaron la vicepresidenta municipal, Desiree Peñaloza; y la directora de Deportes y Recreación, Julieta Traverso. En cada institución, los dirigentes expresaron la importancia del acompañamiento provincial para sostener talleres, refaccionar espacios y fortalecer el rol comunitario de los clubes.

La agenda territorial incluyó además una reunión de trabajo en Aranguren, donde se dialogó con el intendente Luis Siebenlist; la viceintendenta Mirta Levars; y el coordinador de Deporte y Turismo, Carlos García, sobre la continuidad de programas deportivos locales y la necesidad de articular esfuerzos entre provincia y municipio para ampliar oportunidades de participación deportiva.

En Lucas González, se visitó el Club Atlético, cuyo presidente, Matildo Diorio, subrayó el valor de la continuidad de la gestión y del cumplimiento de compromisos vinculados al nuevo gimnasio de la institución, considerado una obra clave para ampliar la práctica deportiva en la localidad.

En el marco de la jornada, se concretaron aportes no reintegrables para obras y refacciones: el Club Deportivo Sirio Libanés, recibió financiamiento para la colocación de tapial premoldeado; el Club Deportivo Nogoyá, para la refacción del salón de usos múltiples, pileta y pádel; el Club Libertad, para el cerramiento de su gimnasio; y el Club Atlético Lucas González, para la adquisición de aberturas destinadas a su gimnasio.