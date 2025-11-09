Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fijan fecha para su boda civil

La pareja oficializó el 5 de diciembre de 2025 para su unión legal en una ceremonia íntima, mientras la fiesta a gran escala se planifica para 2026.

La reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no solo reavivó rumores de boda, sino que ahora se convirtió en una certeza, se casarían a principios de diciembre en una modesta ceremonia civil.

Según informó Para Ti, la cantante y el futbolista planean dar el sí antes de que termine el año. El anuncio llega en un momento de agendas intensas para ambos. De Paul alterna su vida entre Miami, donde juega para el Inter Miami, y Buenos Aires, mientras que Tini continúa con su Futttura Tour.

Durante semanas circularon versiones que iban desde un casamiento el 18 de diciembre hasta celebraciones posibles recién en 2026. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2025 quedó marcado como el día en que firmarán en el Registro Civil, formalizando así su unión.

La boda civil será íntima y reservada, sin prensa ni invitados masivos, rodeados únicamente por su círculo más cercano. Después de más de tres años de relación tan mediática como intensa, ambos priorizan la privacidad y la calma para este paso tan importante.

En cuanto a la celebración, la pareja planea posponerla hasta diciembre de 2026, cuando los compromisos de él en el Inter Miami y la agenda artística de ella lo permitan, y puedan organizar una fiesta a lo grande.

Actualmente, la pareja divide su vida entre Miami y el norte del Gran Buenos Aires, donde construyen una mansión que será su hogar cuando regresen al país. Mientras tanto, disfrutan de un presente pleno.

Fuente: Noticias Argentinas.