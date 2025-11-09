Dua Lipa vistió una camiseta de la Selección en el superclásico entre Boca y River

La artista británica sorprendió al aparecer en un palco de la Bombonera luciendo la celeste y blanca.

Dua Lipa sorprendió a todos al aparecer este domingo en uno de los palcos de La Bombonera durante el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. La estrella británica, de ascendencia albanesa, fue invitada por la dirigencia del Xeneize para presenciar el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La cantante, que viene de brindar dos shows multitudinarios en el Estadio Monumental, el viernes y el sábado, decidió quedarse un día más en Argentina antes de continuar su gira por Sudamérica rumbo a Chile.

Desde el palco número cinco del estadio Alberto J. Armando, fue vista con una camiseta de la Selección argentina, gesto que rápidamente desató furor.

Las imágenes se viralizaron en segundos y surgieron cientos de comentarios de aprobación. " Qué mujer", “Ya es argentina”, “Parece una más de acá”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes

De esta manera, cientos de usuarios destacaron el cariño de la artista por el país y su vínculo con la cultura local.

No es la primera vez que Dua Lipa muestra su afinidad con la Argentina: en sus recientes conciertos rindió homenaje a la música nacional al interpretar “De música ligera” de Soda Stereo y “Tu misterioso alguien”, de Miranda!

Fuente: El Doce TV.